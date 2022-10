L’ultima parola dev’essere sempre la loro: questi segni zodiacali cercano sempre lo scontro

L’ultima parola dev’essere sempre la loro altrimenti sono guai: questi segni zodiacali cercano sempre lo scontro. Sono davvero impossibili!

Se da un lato ci sono alcuni segni zodiacali particolarmente pacifici che cercano sempre di trovare un compromesso con gli altri per evitare di litigare, dall’altro non manca neppure chi al contrario vuole avere sempre l’ultima parola, rendendo ogni occasione quella giusta per discutere.

Insomma, potremmo dire tranquillamente che questi segni cercando sempre lo scontro. Riesci ad immaginare di chi si tratta? Forse anche tu ti sarai riconosciuto in questa descrizione oppure avrai notato qualche somiglianza con qualcuno dei tuoi amici, famigliari o colleghi. Se, quindi, vuoi saperne subito di più continua a leggere il nostro articolo.

Chi sono i più pacifici dello zodiaco

Prima di svelare quali sono i segni zodiacali più scontrosi dello zodiaco, scopriamo quali sono al contrario i più tranquilli e pacifici di tutti. Ebbene, in questo gruppo di persone troviamo innanzitutto i nati sotto il segno della Bilancia. Questo, in realtà, è un segno molto particolare, dato che tende ad essere sempre il più diplomatico possibile proprio per evitare gli scontri a viso aperto. Non a caso, quando capisce che nell’aria c’è puzza di litigio cerca di cambiare subito argomento.

Il Cancro, invece, è molto dolce e tende spesso ad assecondare gli altri. Ecco perché con lui è davvero difficile litigare. Ci sono, poi, i finti pacifici come l’Ariete oppure quelli che mantengono la calma e provano a mediare solo quando vogliono. A tal proposito, citiamo i Gemelli ed il Leone.

Questi segni zodiacali cercano sempre lo scontro

Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più pacifici dell’oroscopo, torniamo ora alla questione centrale del nostro articolo e scopriamo chi al contrario è più scontroso e litiga spesso. In questa particolarissima classifica non possiamo non citare il Capricorno che tradizionalmente è considerato un segno austero, rigido e severo. Inoltre, è chiuso, riservato, silenzioso e diffidente. Per questo motivo può risultare spesso scontroso.

Anche il Toro è introverso e taciturno, perciò può essere scambiato per scontroso. Lo Scorpione, invece, è caratterizzato da una personalità molto complessa da gestire per le persone che lo circondano. In particolare, se si accorge che qualcuno non la pensa come lui tende a diventare subito piuttosto litigioso e ad imporre sugli altri il proprio punto di vista senza preoccuparsi più di nulla.

Arriviamo poi ai nati sotto il segno dell’Acquario, i quali sono di norma ribelli e controcorrente. Spesso dimostrano un atteggiamento scostante e poco incline al dialogo, soprattutto se non apprezzano gli individui intorno a loro. E tu, che cosa ne pensi? In quale gruppo rientri, fra i più pacifici o i più scontrosi?