Non pulirle è un grosso errore: queste parti del forno attirano un’infinità di microbi eppure molti le trascurano

La pulizia del forno è un’operazione da effettuare con meticolosità, ma c’è un errore parecchio comune che non andrebbe mai fatto.

Affinché funzionino al meglio e in totale sicurezza, gli elettrodomestici vanno trattati con cura. E’ necessario quindi mantenerli sempre puliti, soprattutto quelli che ospita la nostra cucina. Questo ambiente della casa in cui trascorriamo la maggior parte del tempo, è il luogo dove cuciniamo e mangiamo, quindi richiede un’igiene davvero impeccabile.

La pulizia della lavastoviglie, del forno, del piano cottura, del lavello e delle credenze in cui conserviamo gli alimenti non devono mai essere trascurate. Tanto più che per far sì che siano sempre disinfettate e splendenti spesso bastano pochi e semplici accorgimenti, anche molto economici e veloci. Molti però commettono qualche errore nell’aver cura di tali dettagli: uno degli sbagli più frequenti avviene, ad esempio, col mobile sotto il lavello dove non dovremmo mai riporre determinati oggetti.

Anche la manutenzione del forno molte volte non viene eseguita nel modo giusto: ciò ne danneggia il funzionamento e può rivelarsi pericoloso anche per il cibo che vi si cuoce. Molti hanno la pessima abitudine di non pulirlo dopo ogni utilizzo: ciò porta ad un accumulo di grasso che a lungo andare potrebbe rovinarlo. La cosa migliore sarebbe passarci un panno umido ogni volta che finiamo di usarlo e periodicamente fare una pulizia profonda.

Ci sono poi altri dettagli poi che non vanno assolutamente sottovalutati, contrariamente a quanto accade nella maggior parte dei casi. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Anche tu non pulisci queste parti del forno? E’ un errore molto grave

Per avere un forno perfetto e mantenerlo funzionante per parecchio tempo, è necessario osservare delle regole ben precise. Mancanza di tempo, fretta di finire prima possibile, spingono a non essere precisi quando si tratta di eliminare macchie o comunque sporco anche negli angoli più nascosti dell’elettrodomestico. Se questi non vengono mai puliti, diverranno facile preda di parassiti. Per ovviare al problema delle incrostazioni di cibo, o almeno limitarle, potreste collocare un foglio di carta da forno su un vassoio o una teglia vuota sulla griglia inferiore per raccogliere le eventuali briciole che possono cadere durante la cottura.

Un altro dettaglio del quale molti si dimenticano, commettendo un grosso errore, è quello di non lavare a fondo anche le manopole. Queste invece vanno disinfettate perché attirano moltissimi microbi, come accade del resto alle maniglie delle porte. Quando si pulisce il forno, è un’ottima abitudine rimuoverle e immergerle in acqua calda e detergente. Dopo averle lasciate in ammollo per un po’, strofinatele per bene, asciugatele e ricollocatele nella loro consueta postazione.

Questi accorgimenti sarà di grandissima utilità a voi e al vostro forno.