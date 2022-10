Pasta e patate a regola d’arte: il segreto per farla ancora più cremosa e saporita rispetto alla ricetta classica. Trucchi e consigli.

La pasta e patate è una ricetta tipica della tradizione culinaria napoletana, anche se nel corso del tempo ne sono nate di tantissime rivisitazioni diverse in tutta Italia.

Ad ogni modo, quest’oggi andremo a realizzare una variante ancora più cremosa e saporita rispetto a quella classica. Vedrai, se la provi una volta così non torni più indietro perché è davvero buonissima. Un vero capolavoro di gusto! Sei curioso di saperne subito di più? Allora bando alle ciance e cominciamo. Prima, però, diamo un’occhiata alla lista della spesa.

Pasta e patate: il segreto per farla ancora più cremosa e saporita

Se vuoi preparare una pasta e patate ancora più cremosa e saporita del solito sei capitato nel posto giusto. Sì, perché quest’oggi stiamo per realizzare una variante a dir poco favolosa in cui andremo ad apportare qualche piccola modifica ed un’aggiunta spettacolare, senza però snaturare la tradizione campana. Ma ora bando alle ciance e vediamo subito come procedere. Prima, però, diamo un’occhiata alla lista completa degli ingredienti. Ecco di che cosa avrai bisogno:

320 grammi di pasta corta;

4 patate lesse;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

150 grammi di salsiccia sbriciolata;

1/2 bicchiere di vino bianco secco;

1 cipolla bianca;

sale fino;

pepe nero;

olio extravergine d’oliva;

noce moscata.

Preparazione

Quella che stiamo per cucinare oggi è una pasta e patate davvero a regola d’arte. Tuttavia, non seguiremo la ricetta classica, ma una variante ancora più cremosa e saporita da veri chef. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: il risultato finale ti lascerà di sicuro senza parole. Provare per credere! Per cominciare, metti a bollire una pentola d’acqua salata sul fuoco e, nel frattempo, occupati del condimento. Innanzitutto, prendi le patate precedentemente lessate e mettile in una ciotola abbastanza capiente.

Aggiungi un pizzico di sale, la noce moscata, l’olio extravergine d’oliva, il parmigiano grattugiato ed un po’ d’acqua di cottura. Frulla tutto con un mini pimer in modo da ottenere una crema bella liscia ed omogenea e tieni da parte. A questo punto, fai soffriggere in una padella antiaderente una cipolla tritata con un filo d’olio extravergine d’oliva ed unisci la salsiccia sbriciolata. Lasciala cuocere per qualche istante e poi sfuma con il vino bianco. Quando la pasta sarà pronta, scolala e trasferiscila in padella con la salsiccia e versa anche la crema di patate. Vai a mantecare per bene e preparati a servire. Se ti piace, puoi aggiungere un’altra spolverata di parmigiano grattugiato ed una grattata di pepe nero. Semplicemente irresistibile. Di sicuro, la pasta e patate così cremosa e saporita non l’avevi mai fatta prima d’ora.