In arrivo un nuovo bonus per gli italiani: non perdete tempo, mancano solo pochi giorni alle prenotazioni

In arrivo un nuovo bonus per gli italiani: non perdete tempo, mancano solo pochi giorni all’inizio prenotazioni; un importante aiuto per i cittadini.

Prima la pandemia, poi il ritorno della guerra in Europa e, infine, il caro prezzi. Non è un periodo facile, questo, per il nostro Paese e il nuovo Governo è chiamato ad affrontare una situazione davvero complicata. Una situazione dove a farne le spese, come sempre, sono i cittadini.

Gli italiani sono sempre più esasperati per i rincari che, ormai, interessano praticamente ogni settore produttivo, dalle bollette agli esercizi commerciali. Anche fare la spesa è diventato complicato, essendo lievitato di molto anche il prezzo dei prodotti alimentati. In questo scenario tutt’altro che rassicurante, però, arriva una buona notizia. Tra qualche giorno sarà possibile prenotarsi per un nuovo bonus, che rappresenterà un valido aiuto per le famiglie italiane. Di cosa si tratta e come fare domanda per ottenerlo.

Pochi giorni alle prenotazioni per un bonus che si rivelerà utilissimo per gli italiani: come funziona e cosa fare

In arrivo un nuovo incentivo per gli italiani, che potranno usufruire di un bonus per la rottamazione della propria automobile. La misura riguarda l’acquisto di automobili non inquinanti fino a 60 g/km C02. Le prenotazioni per aderire a questa misura, nata su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, partiranno dalle ore 10 di mercoledì 2 novembre 2022, come comunica il Ministero dello Sviluppo economico. Mancano, quindi, davvero pochi giorni e, come per le domande di tutti gli altri bonus, anche in questo caso è consigliato non perdere tempo, per evitare slittamenti e il rischio di non ricevere il sussidio in tempi brevi. Come prenotarsi?

Le prenotazioni si effettueranno online, accedendo alla piattaforma ecobonus.mise,gov, ma a chi è destinato questo bonus. I beneficiari di questo incentivo saranno prima di tutto i cittadini con reddito inferiore a 30 mila euro, che, per acquistare veicoli M1, elettriche e ibride, per l’anno 2o22 potranno usufruire di un incremento del 50% dei contributi finora previsti. I nuovi incentivi sono, quindi, destinati all’acquisto esclusivo di automobili non non inquinanti fino a 60 grammi al chilometro di Co2, ma di che cifre parliamo?

Gli incentivi dovrebbero ammontare ad un massimo di 7500 euro di contributi con rottamazione di una vecchia auto, e di 4500 euro senza rottamazione, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km Co2: in questo caso, il prezzo del listino della casa automobilistica non deve superare i 35 mila euro ( Iva esclusa). Si prevede invece un contributo di 6000 euro con rottamazione e 3000 senza rottamazione per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21- 60g/Km Co2, con prezzo di listino pari o minore di 45 mila euro.

Se avete intenzione di acquistare una nuova auto, questo è il momento giusto!