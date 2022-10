Non devi fare altro che seguire questi passaggi per evitare l’effetto frittata con l’uovo nella carbonara

La carbonara è una di quelle ricette classiche che tanto amiamo: occhio a questi passaggi per evitare l’effetto frittata con l’uovo!

Ci sono pietanze che sono considerate dei veri e propri classici della nostra gastronomia. Piatti deliziosi, a volte semplici e da pochi ingredienti, che sono amatissimi da Nord a Sud. Tra questi spicca di sciuro la carbonara: segui questi passaggi per evitare l’effetto frittata con l’uovo!

Ammettiamolo, non c’è da vergognarsi, sarà successo a tutti prima o dopo: invece di ottenere quella cremosità deliziosa al momento di condire il piatto ecco che ci ritroviamo con la pasta da un lato e l’uovo ormai cotto come una frittatina dall’altro. Volete evitare che ricapiti? Basterà seguire i consigli che vi daremo.

Addio effetto frittata con l’uovo nella carbonara: devi solo seguire questi passaggi

Per il suo gusto eccezionale e la sua semplicità di ingredienti e preparazione questa pietanza è una delle nostre preferite. Si prepara in un lampo e spesso ci salva anche all’ultimo minuto quando non abbiamo idee per il pranzo. Eppure l’insidia è proprio dietro l’angolo. Già, perché a volte può capitare che proprio all’ultimo quando siamo ormai pronti a condire il tutto ecco il disastro. Riuscire a rendere l’uovo della consistenza ideale può diventare un compito faticoso per alcuni di noi. E allora come evitare di combinare un pasticcio? Seguendo i semplici consigli che trovate nelle prossime righe!

Partiamo prima di tutto da un errore che molti fanno. Vale a dire scolare la pasta senza pensare di tenere da parte un po’ di acqua di cottura. Ricca di amido, è fondamentale per legare il condimento alla pasta stessa, soprattutto nella carbonara. Teniamone dunque una tazzina da parte, ne avremo bisogno!

Ricordiamo, poi, che il composto di uova e pecorino va aggiunto dopo la pasta in padella. L’ideale sarebbe servirsi di un po’ del “sugo” che viene rilasciato dal guanciale soffritto per insaporire il condimento. Usiamo quindi mentre lavoriamo tuorli e formaggio, amalgamandolo con delicatezza. Riversiamo quindi la pasta cotta nella stessa padella in cui abbiamo rosolato il guanciale e poi uniamo la crema di tuorli e pecorino. Iniziamo a rimescolare aggiungendo l’acqua di cottura tenuta da parte poco alla volta e senza esagerare se non vogliamo “allagare” il piatto.

Infine, occhio al calore! Molti saltano la pasta a fiamma viva, ma in realtà dovremmo evitare che l’uovo entri in contatto con temperature così altre. Questo è proprio ciò che provoca l’effetto “frittata” che rovina la nostra pietanza. Meglio tenere la padella ben calda ma evitare l’uso della fiamma. L’uovo avrà modo di cuocere ugualmente se il fondo sarà bollente ma non formerà i classici grumi tipici di quando sbagliamo con la temperatura. Provate a seguire questi consigli e vedrete che differenza!