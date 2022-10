Ottima da bere ma non solo: la birra ha un ‘potere’ magico che non tutti conoscono; scopri come utilizzarla in casa.

Non c’è nulla di più dissetante di una bella birra ghiacciata in una giornata di caldo torrido. Che sia bionda o scura, la birra è una delle bevande più amate e consumate del nostro Paese. E, purché lo si faccia con moderazione e senza eccedere, bere birra comporta anche diversi benefici: pare sia efficace anche contro il raffreddore! Ma non è tutto…

Oltre ad essere super gustosa, la birra può diventare anche estremamente utile per alcune faccende di casa. Forse non ci avevi mai pensato, ma esistono degli usi alternativi, a volte davvero impensabili, di questa amatissima bevanda. Te ne sveliamo alcuni che ti lasceranno senza parole!

La birra può trasformarsi in un ottimo alleato per la tua casa: lo sapevi?

Vi abbiamo già parlato di alcuni segreti della coca cola… e se vi dicessimo che anche la birra può essere utilizzata lontano da cene e tavole? Questa fantastica bevanda, tra le più dissetanti e rigeneranti, ha anche alcuni ‘poteri’ segreti, che non tutti conoscono. Qualcuno forse sa che con la birra può schiarire i capelli: basta versarne un po’ sulla chioma, prima dello shampoo, e lasciare agire per qualche minuto, possibilmente al sole. La birra ti aiuterà a mettere in risalto i riflessi chiari e i tuoi capelli risulteranno più lucidi che mai. C’è un utilizzo, però, di cui davvero in pochi sono a conoscenza… Amanti del giardinaggio, parliamo con voi!

Sì, perché la birra è un vero e proprio toccasana per le vostre piante: un prodotto del tutto naturale per curare il vostro giardino. Se ti avanza della birra, anche scaduta, non gettarla via: potrai usarla proprio come fertilizzante per le tue piante, che cresceranno molto più velocemente, grazie alla presenza del lievito di birra. Come procedere? Ti basta semplicemente aggiungere della birra all’acqua che utilizzi per annaffiare le piante Non è tutto: pare che la birra sia anche un antiparassitario e, quindi, tenga via dal vostro verde lumache ,vespe e calabroni. In questo caso, mettete un po’ di birra in dei piccoli contenitori, che disporrete nei vari angoli del balcone o giardino, o direttamente nei vasi, se volete tenere lontane le lumache. Un rimedio ottimo e super efficace anche per curare al meglio l’orto e salvare le colture dai parassiti!

Ultima funzione, non meno importante, riguarda l’estetica della vostra pianta: aiutandoti con del cotone, potai utilizzare la birra per lucidare le foglie delle tue piante, che torneranno più brillanti che mai. Il risultato sarà ‘wow’ e tutti vorranno sapere i segreti di bellezza del tuo giardino. Glieli svelerai?