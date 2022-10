I vetri sono sempre difficili da pulire: li puoi far brillare senza detersivi, devi usare questo ingrediente e resterai a bocca aperta

Fare le pulizie in casa non è mai una passeggiata, soprattutto se ci dobbiamo dedicare a zone particolarmente complesse che richiedono tempo e fatica. Eppure non ci rendiamo conto, spesso, di avere una scorciatoia proprio a portata di mano. Puoi far brillare i vetri senza detersivi: usa questo ingrediente e non crederai ai tuoi occhi!

Ci avete provato in tutti i modi. Avete comprato ogni tipo di prodotto pensato apposta per vetri e specchi, ma proprio non riuscite ad ottenere quell’effetto brillante e senza aloni che invece state cercando. No, non dovete rassegnarvi e lasciar perdere, perché c’è un vecchio rimedio della nonna che fa proprio al caso vostro e che potrete provare senza che vi costi nemmeno un soldo!

Come far brillare i vetri delle finestre senza detersivo: usa questo ingrediente e rimani a bocca aperta

Molti di sicuro resteranno interdetti, non riuscendo a credere al fatto che possa davvero funzionare. Eppure vi basterà fare un tentativo per rendervi conto che invece è un metodo molto efficace che ci permette anche di evitare una bella faticaccia.

E, soprattutto, ci fa risparmiare sui detersivi visto che non ne avremo bisogno. Non vogliamo annoiarvi, quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere tutti i dettagli di questo trucchetto a cui di sicuro non abbiamo mai pensato prima.

Siete pronti a restare senza parole? Ebbene, l’ingrediente che ci occorre è una patata. Sì, esatto, una patata, non avete letto male. E no, non la useremo per cucinare, non stavolta. Dovete sapere che l’amido contenuto al suo interno riesce a sgrassare a fondo e far brillare i vetri e gli specchi, per questo è un ottima alleata quando volgiamo pulirli a fondo.

Ma come si procedere? In realtà tutto ciò che dovete fare è dividere la patata a metà. Andremo quindi a utilizzarla come fosse una spugna, tenendola per la parte della buccia, mentre con delicatezza la strofineremo con la parte della polpa lungo tutto il vetro. Ovviamente, se avete delle vetrate molto grandi, avrete bisogno di diverse patate, perché la polpa deve rimanere umida.

Dopo questa “insaponata” useremo un panno di cotone o in microfibra umido per rimuovere i residui e i piccoli pezzetti di polpa che potrebbero essere rimasti attaccati ai vetri. Infine, con un canovaccio asciutto dovremo riasciugare con cura seguendo sempre la stessa direzione. In questo modo non resteranno aloni o ombre, né odiose “strisce”. I nostri vetri sono puliti e brillanti e noi abbiamo impiegato solo pochi minuti e una patata per farli tornare come nuovi. Pazzesco, vero?