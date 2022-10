Croci e delizie di tutti noi, con questi segni zodiacali è vietato sbagliare: se la legano al dito, sotto questo aspetto sono terribili!

Per quanto cari ci possono essere e per quanto apprezziamo altre loro qualità, bisogna ammettere che quando si tratta di discussioni diventano davvero insopportabili. Se la legano al dito! Con questi segni zodiacali è vietato sbagliare: sono terribili!

Chiunque di noi abbia avuto a che fare con uno di loro e si sia trovato nella situazione di commettere un errore sa bene di cosa stiamo parlando. E, per chi invece non c’è ancora “cascato”, scoprire questi dettagli sarà un ottimo deterrente per evitare discussioni.

Con questi segni zodiacali è vietato sbagliare: sono terribili, se la legano al dito!

Certo, molti di noi si sentono feriti, offesi, a volte anche arrabbiati a seguito di uno sgarro, di un comportamento scorretto, seppur involontario, da parte delle altre persone. C’è da dire, però, che non serbiamo rancore a lungo, soprattutto se si tratta di piccole discussioni, di poco conto.

Per altri, invece, riuscire ad andare oltre, dimenticare e mettere una pietra sopra alle questioni può essere davvero difficile e complicato. Se vogliamo basarci sullo Zodiaco ci sono alcuni segni in particolare per cui è un’impresa quasi titanica e spesso non vi riescono affatto.

Partiamo subito con lo Scorpione. Nonostante il suo carattere spesso volubile, è molto pignolo se si tratta di se stesso. Una delle sue caratteristiche principali è la convinzione di dover ripagare sempre con la stessa moneta ciò che riceve. Per questo, se sbagliamo nei suoi confronti, possiamo aspettarci una qualche ripicca.

Anche il Capricorno può rivelarsi un osso duro sotto questo aspetto. Il motivo, però, è diverso. Si tratta di un segno molto pragmatico, schematico, preciso. Tutto ciò che esce fuori dal suo controllo e dall’ordine prefissato diventa un problema. Per questo se hanno una determinata opinione su di noi e finiamo col dimostrare il contrario, diventeranno molto diffidenti e riconquistare la loro fiducia ci costerà parecchio.

A sorprendere, in questa lista, sarà di certo la presenza del Cancro. Un segno che solitamente è generoso, aperto, sensibile, pacato. Ma proprio perché ha così tanta considerazione degli altri e si offre sempre a 360 gradi non ama chi se ne approfitta. Ferirlo sarebbe un grosso errore poiché non riuscirebbe più a essere spontaneo e disinteressato nei nostri confronti com’era una volta.

Volete sapere qual è l’ultimo segno che difficilmente dimentica un torto? Ovviamente l’Ariete! Di natura testardo e determinato, quando sa di avere ragione diventa implacabile. Tradire la sua fiducia vuol dire dover aver a che fare con la loro rabbia che può durare davvero a lungo, questo è poco ma sicuro!