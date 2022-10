Se stendi così il tuo bucato dopo averlo lavato potrai dire addio al ferro da stiro: la ‘strategia’ salva tempo che non immagini.

A volte è rilassante, ma altre volte può essere estremamente noioso. Se anche tu fai parte del numeroso gruppo delle persone che odiano stirare, sei nel posto giusto. È una delle mansioni che richiedono maggiore tempo tra le faccende domestiche, ma spesso si ritiene necessaria: non è certo bello uscire con abiti sgualciti e poco ordinati. Ma se ti dicessimo che esistono alcuni piccoli trucchetti per ottenere vestiti stirati anche senza usare i classici ferro ed asse?

Ci sono alcuni accorgimenti che, prima e dopo il lavaggio, ti permettono di poter rinunciare a questa attività. Ovviamente, ci sono alcuni capi che richiedono una perfetta stiratura e, in quel caso, ti conviene attaccare il ferro per eliminare ogni pieghetta. Con questi trucchetti, però, potrai fare in modo che quella di stirare diventi un’attività saltuaria e non indispensabile. Ecco come.

Stendi così il tuo bucato e potrai smettere di stirare: un trucco infallibile

Se non ami stirare e sei in cerca di consigli utili per evitare di farlo, continua pure a leggere. Non stirare ti permette di risparmiare sia tempo che energia elettrica, ma come facciamo ad ottenere vestiti lisci anche senza stenderli con il ferro? Basta seguire alcuni, semplici, consigli, che si riveleranno davvero utili. Parti dal lavaggio!

Il segreto è optare per lavaggi brevi, con temperatura non superiore a 30 o 40 gradi e, soprattutto, con la centrifuga a 600/ 800 al massimo: quest’ultima è la causa principale delle pieghette e le stropicciature che troviamo sui nostri abiti. Un altro consiglio in fase di lavaggio è quello di non riempire del tutto la lavatrice, lasciando un po’ di spazio che permetta ai vestiti di ‘muoversi’ e di non accartocciarsi del tutto. Bene, ora arriva la parte più importante: l’asciugatura!

Se stendi al meglio il tuo bucato, sarà davvero difficile che tu abbia bisogno di stirarlo una volta asciutto. La prima cosa da fare è non perdere tempo e stendere i vestiti non appena finisce il lavaggio, per evitare che si stropiccino facilmente stando fermi in lavatrice o in una cesta. Secondo step, forse il più importante: sbatti con forza e decisione i panni prima di stenderli. Stendi il più possibile con le mani le maniche, gli orli ed ogni dettaglio del tessuto, così da farli asciugare al meglio. Per quanto riguarda maglie e t-shirt, il consiglio è applicare le mollette sul bordo inferiore e lasciarle completamente stese, col collo verso il basso. Il segno delle mollette si noterà appena, ma, in alternativa, potete anche scegliere di ‘bloccarle’ sotto la manica ( nella parte che copre l’ascella). L’importante, però, è piegare velocemente i vestiti una volta asciutti.

Non lasciarli sullo stendino per troppo tempo e non riporli assolutamente in una cesta, creando una pila disordinata che non farà altro che aumentare le pieghette.