Guardati le spalle ed allontanati da loro: sono i segni più invidiosi dello Zodiaco

Sono proprio questi i segni più invidiosi dello Zodiaco: guardati le spalle da questo tipo di persone e stai più lontana possibile.

È proprio vero: l’invidia è davvero una brutta bestia! Anzi, vi consigliamo di stare alla larga da quelle persone che non provano gioia per le vostre vittorie, ma che invece sono soliti guardarvi dall’alto verso il basso. Chi sono, però, coloro che provano questo sentimento nei confronti degli altri? Anche in questo caso, sembrerebbe che gli astri possano influenzare completamente questo comportamento, ma scopriamo insieme quali sono i segni più invidiosi dello Zodiaco.

Vi è mai capitato di avere a che fare con persone che non sono soliti gioire alle vostre gioie? Che siano parenti, familiari stretti ed, addirittura, amici, l’invidia può ‘colpire’ davvero chiunque e, soprattutto, qualsiasi grado di parentela. Purtroppo, avere nella propria vita una persona solita guardarvi dall’alto verso il basso e per nulla predisposta a condividere la vostra serenità insieme a voi, non è assolutamente una cosa piacevole. Proprio per questo motivo, il nostro articolo di oggi passerà in rassegna tutte quelle persone che hanno questa predisposizione, dalle quale è importante stare lontano.

Sono proprio loro i segni più invidiosi dello Zodiaco: statene alla larga!

Senza alcun dubbio, l’egoismo è uno dei sentimenti più brutti che possa esistere, ma diciamoci la verità: anche l’invidia non scherza! Avere nella propria vita qualcuno che è solito storcere il naso alle vostre gioie, non è affatto granché. Quali sono, però, queste persone più predisposte a questo comportamento? Così come vi abbiamo raccontato per l’irriconoscenza, anche per l’invidia sembrerebbe che c’entrino gli astri. Curiosi di sapere quali sono quei segni zodiacali più invidiosi in modo da poterne prenderne le distanze?

Che sia un sentimento ‘spontaneo’ oppure no, l’invidia non è affatto qualcosa da piacevole da provare sulla propria pelle. Quali sono, però, quelle persone che sono maggiormente disposte a questo tipo di sentimento?

L’Ariete: tra i tanti segni dello Zodiaco, questo è sicuramente tra i più invidiosi. Non lo fa assolutamente apposta, sia chiaro, ma in più occasioni è capitato che questa stella facesse finta di gioire delle vittorie altrui, ma che in realtà nel suo io stava pensando ai suoi ‘fallimenti’;

tra i tanti segni dello Zodiaco, questo è sicuramente tra i più invidiosi. Non lo fa assolutamente apposta, sia chiaro, ma in più occasioni è capitato che questa stella facesse finta di gioire delle vittorie altrui, ma che in realtà nel suo io stava pensando ai suoi ‘fallimenti’; Leone: nessuno l’avrebbe mai immaginato che ci fosse pure lui tra i segni più invidiosi, ma sembrerebbe essere proprio così. Seppure dall’apparenza forte e sicuro di sé, il Leone è tra quei segni che non apprezza le vittorie degli altri e che quando gli vengono raccontate, preferisce posare l’attenzione su altro;

nessuno l’avrebbe mai immaginato che ci fosse pure lui tra i segni più invidiosi, ma sembrerebbe essere proprio così. Seppure dall’apparenza forte e sicuro di sé, il Leone è tra quei segni che non apprezza le vittorie degli altri e che quando gli vengono raccontate, preferisce posare l’attenzione su altro; Gemelli: da perfetti insicuri, coloro che sono nati sotto questo segno non amano ascoltare le gioie degli altri. Anzi, farebbero davvero di tutto pur di farne a meno.

Così come siamo soliti fare, ci teniamo a specificare che non vogliamo assolutamente generalizzare. E che, sicuramente, ci sarà qualcuno che appartiene a questi segni che non sarà affatto invidioso. In linea di massima, però, sono proprio questi gli astri a provare più ‘risentimento’ nei confronti degli altri.

Anche voi conoscete qualcuno invidioso?