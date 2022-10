Settimana interessante per i Pesci, ma ‘guai’ in arrivo per questo segno: una bruttissima situazione

Sarà una settimana decisamente interessante per il segno dei Pesci, ma un altro segno vivrà una bruttissima situazione: guai in arrivo.

È finalmente iniziata l’ultima settimana del mese di Ottobre! Tra qualche giorno, quindi, daremo il ‘benvenuto’ al penultimo mese dell’anno e ci appresteremo a vivere tutte le novità che questo porterà. Recentemente, vi abbiamo spiegato quanto i prossimi giorni che verranno saranno davvero complicati per un segno zodiacale, costretto a prendere una decisione importantissima, ma siete curiosi di sapere cosa ci dice l’oroscopo di questa settimana?

Stando alle previsioni di Paolo Fox per il settimanale Di Più TV, sembrerebbe che quest’ultima settimana del mese di Ottobre sarà piuttosto interessante per il segno dei Pesci. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che siano proprio loro a godere del sostegno delle stelle e a riuscire a risolvere tutti i loro dissidi interiori. Il lavoro, infatti, procederà alla grande e – a quanto pare – arriveranno tante nuove offerte e proposte. Ed anche l’amore sembrerebbe finalmente sorridervi! Si legge, infatti, che non mancheranno nuovi incontri o, qualora foste già impegnati, non tarderanno ad arrivare momenti di pura passione. Se da una parte, però, c’è chi ‘gode’, dall’altra c’è chi ‘piange’. In questa ultima settimana di Ottobre, infatti, sembrerebbe che un segno se la vedrà piuttosto brutta. Guai in arrivo per lui: cosa accadrà.

Guai in arrivo per questo segno in settimana: non avrebbe mai voluto saperlo

Un mese di Ottobre che, per quanto sia stato portatore di tante novità, ha regalato tante gioie a diversi segni. Certo, i momenti di difficoltà non sono mai mancati, ma ognuno di essi è stato surclassato da quei sprazzi di felicità e novità che diversi segni zodiacali hanno vissuto. Cosa ci riserveranno, però, le stelle per questa ultima settimana? Come dicevamo, chi è nato sotto il segno dei Pesci può finalmente cantare vittoria! Sembrerebbe, infatti, che la sorte sia dalla sua parte e che, finalmente, arriverà per loro qualcosa di importante e nuovo. Discorso totalmente differente, invece, per un altro segno, che sarà completamente nei ‘guai’ a partire da oggi.

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox per il settimanale Di Più Tv, infatti, sembrerebbe che diversi segni quest’ultima settimana non se la passeranno affatto bene. Sia l’ambito amoroso che quello professionale, purtroppo, non sorriderà a tanti di loro. Tra questi, purtroppo, c’è anche lui: il Toro! È proprio questo segno di terra, infatti, che sarà protagonista di parecchi momenti bui. La sua relazione, infatti, continuerà a non essere felice e spensierata. Ed anche a lavoro, purtroppo, le cose non stanno affatto messe bene. Fate molta attenzione, però: potrebbero esserci in arrivo che potranno seriamente mettere in bilico la vostra stabilità economica!

Nonostante le difficoltà, comunque, il Toro riuscirà ad uscire più forte di prima e a dimostrare a tutti il suo valore.