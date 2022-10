Se anche tu hai le labbra screpolate puoi provare questo rimedio naturale: in genere lo usi in cucina ma sarà un vero portento!

L’inverno è ormai alle porte e così anche i piccoli fastidi e inconvenienti con cui ci ritroviamo a fare i conti in in questa stagione. Non solo pioggia, neve, gradine e così via, ma anche le prime influenze, i raffreddori e così via. A molti accade di ritrovarsi con la pelle irritata proprio a causa di questo cambio di temperatura. In genere lo usi in cucina, ma sarà un vero portento per dare sollievo alle labbra screpolate dal freddo.

Non è certo piacevole, soprattutto quando le nostre labbra si seccano al punto da farci male. Per non parlare del fatto che in questo modo non possiamo nemmeno truccarle, magari proprio in concomitanza di quell’appuntamento che abbiamo atteso per giorni e giorni. Ebbene, dovete sapere che in casa avete un rimedio molto efficace: si tratta di un ingrediente che solitamente utilizziamo in cucina e che invece si rivelerà portentoso!

Lo usi in cucina, ma sarà super efficace per aiutare le labbra screpolate: che rimedio furbissimo!

Abbiamo ripetuto diverse volte che gli ingredienti con cui prepariamo le nostre pietanze sono ricchissimi di proprietà benefiche eccezionali e straordinarie che, se le conosciamo a fondo, possono darci una mano in tantissimi modi. Con l’arrivo del freddo molti di noi si ritroveranno a fare i conti con questo fastidio a volte insopportabile. Non dobbiamo fare altro che aprire la dispensa e sfruttare un prodotto amatissimo che di sicuro conosciamo bene. Vi spieghiamo come e di che si tratta nel paragrafo che segue.

Vediamo al dunque e scopriamo cosa possiamo usare per risolvere questo problema odioso. Avete del miele in casa? Sì, il miele, quello che amate aggiungere al latte caldo o con cui ricoprite le fette biscottate a colazione. Ebbene, dovete sapere che il miele è un eccezionale sostanza nutritiva per la nostra pelle.

Non solo ammorbidisce e lenisce, calmando le irritazioni, ma aiuta anche a proteggere i piccoli tagli che il freddo, seccando le labbra, può provocare. Al pari di un burro cacao o di un’apposta crema, ci aiuterà a trovare sollievo e a rimediare a questo inconveniente senza spendere un soldo.

Come? Basterà spalmarne una piccola quantità sulle labbra e lasciare in posa più tempo che possiamo. Potreste rendervi conto che inizierà a diventare appiccicoso, ma non temete, non è un problema. Se non si sarà del tutto assorbito, a distanza di qualche ora, potremo lavarlo via con un po’ di acqua tiepida. Certo, sarà difficile resistere alla tentazione di “mangiarlo”, ma di sicuro le nostre labbra ringrazieranno! Che rimedio straordinario!