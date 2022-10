L’inverno si avvicina: ecco svelate le regole d’oro per tagliare i consumi sul riscaldamento, il tuo portafogli ti ringrazierà

L’inverno si avvicina: ecco finalmente svelate le regole d’oro per tagliare i consumi sul riscaldamento, il tuo portafogli ti ringrazierà!

Sebbene le temperature sembrino rimanere piuttosto miti e costanti quasi in tutta Italia, a breve l’inverno farà il suo arrivo portando con sé pioggia, freddo e magari anche neve.

A tal proposito, è bene quindi non farsi trovare impreparati. Sì, perché quest’anno come abbiamo già visto si preannuncia essere molto difficile dal punto di vista del costo di gas ed energia elettrica. Pertanto, ci si aspettano anche bollette del riscaldamento davvero alle stelle. Come fare, quindi, per tagliare i consumi e risparmiare qualche soldo? Ecco finalmente svelate le regole d’oro per ridurre la spesa.

L’inverno è alle porte

Già da diversi mesi abbiamo notato un notevole aumento del costo delle materie prime e del gas e dell’energia elettrica. Ecco perché tantissimi italiani sono già molto preoccupati per i mesi invernali, in quanto a causa soprattutto del riscaldamento potrebbero arrivare delle bollette salatissime.

Che cosa fare, quindi, per evitare che ciò possa accadere? A tal proposito, gli esperti del settore hanno già fornito alcune indicazioni utili, evidenziando le regole d’oro per tagliare i consumi sul riscaldamento.

Le regole d’oro per tagliare i consumi sul riscaldamento

Come abbiamo detto poco fa, per cercare di risparmiare qualche soldo in bolletta, in particolare sul riscaldamento, ecco alcune regole d’oro da seguire che potranno sicuramente esserci di grande aiuto. Segui anche tu questi consigli ed il tuo portafogli ti ringrazierà! Vediamo, quindi, subito come ridurre i consumi senza troppe rinunce.

Fare regolare manutenzione: la regola principale è sempre la stessa. Svolgere regolarmente la manutenzione degli impianti. Infatti, se questi sono efficienti funzionano anche meglio e consumano meno.

la regola principale è sempre la stessa. Svolgere regolarmente la manutenzione degli impianti. Infatti, se questi sono efficienti funzionano anche meglio e consumano meno. Verificare la temperatura: come abbiamo già detto da quest’anno si dovrà abbassare di un grado la temperatura sul termostato. Infatti, sono sufficienti anche ‘solo’ 19 gradi in casa per garantire un ambiente accogliente.

come abbiamo già detto da quest’anno si dovrà abbassare di un grado la temperatura sul termostato. Infatti, sono sufficienti anche ‘solo’ 19 gradi in casa per garantire un ambiente accogliente. Orari di accensione: un’altra misura finalizzata a contenere i consumi è quella che riduce le fasce orarie in cui è consentito tenere acceso il riscaldamento in casa. In Italia si distinguono 6 zone diverse, ricordati di controllare a quale appartieni.

un’altra misura finalizzata a contenere i consumi è quella che riduce le fasce orarie in cui è consentito tenere acceso il riscaldamento in casa. In Italia si distinguono 6 zone diverse, ricordati di controllare a quale appartieni. Pannelli riflettenti: un altro sistema per risparmiare è quello di installare dei pannelli riflettenti tra muro e termosifoni. Basta anche uno strato di carta stagnola.

un altro sistema per risparmiare è quello di installare dei pannelli riflettenti tra muro e termosifoni. Basta anche uno strato di carta stagnola. Schermare le finestre: usa tapparelle, persiane e tende pesanti per conservare il calore in casa, soprattutto di notte.

usa tapparelle, persiane e tende pesanti per conservare il calore in casa, soprattutto di notte. Evitare ostacoli davanti ai termosifoni: ciò ti aiuterà a non sprecare il calore.

ciò ti aiuterà a non sprecare il calore. Chiudere le finestre: dopo aver fatto arieggiare la stanza, meglio richiudere subito le finestre.

dopo aver fatto arieggiare la stanza, meglio richiudere subito le finestre. Affidarsi ai tecnici per un controllo : per conoscere il livello di efficienza di casa tua in termini di dispersione di calore rivolgiti ad un esperto.

: per conoscere il livello di efficienza di casa tua in termini di dispersione di calore rivolgiti ad un esperto. Usare le valvole termostatiche: permettono una riduzione dei consumi di circa il 20%.

permettono una riduzione dei consumi di circa il 20%. Acquistare prodotti di ultima generazione: sostituisci i vecchi impianti con uno a condensazione o a pompa di calore.

Se, quindi, farai attenzione a questi dettagli il tuo portafogli ti ringrazierà!