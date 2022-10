Basta un attimo di distrazione ed ecco il disastro: se hai rovesciato l’olio sul pavimento niente detersivi, usa questo ingrediente!

Non siamo perfetti e di sicuro tutti commettiamo degli errori, pur senza volerlo o rendercene conto. Questo accade soprattutto in cucina, quando basta un attimo di distrazione che ci ritroviamo a fare i conti con un vero disastro. Se hai rovesciato l’olio sul pavimento niente detersivi! Ti serve questo ingrediente, pazzesco!

Sappiamo bene che l’olio è uno dei prodotti più difficili da ripulire. Una volta che il nostro pavimento o un ripiano è unto dobbiamo faticare a lungo per riuscire a eliminarne ogni traccia ed evitare anche un pericolo concreto di “scivolata”. Per questo vogliamo svelarvi un trucchetto che vi semplificherà la vita e vi aiuterà a risolvere nel giro di pochi minuti. Basta infatti servirsi di questo ingrediente al posto dei classici detersivi!

Usa questo ingrediente se hai rovesciato l’olio sul pavimento: pazzesco!

Ovviamente i detersivi ci serviranno in un secondo momento per eliminare ogni traccia del nostro piccolo “incidente”, ed evitare il pericolo che qualcuno possa scivolare, come abbiamo accennato poc’anzi. Prima, però, dovremo andare ad assorbire tutto l’olio che ormai ricopre il pavimento.

E no, non è una buona idea usate il classico strofinaccio per lavare a terra né tantomeno strati su strati di carta assorbente. Ciò che ci occorre è un ingrediente che senza ombra di dubbio tenete in dispensa e che farà gran parte del lavoro al posto nostro. Siete pronti a scoprire questo “segreto” strepitoso?

Pronti a restare a bocca aperta? Ebbene, ciò che andremo ad utilizzare è della farina. No, non vi stiamo prendendo in giro, parliamo proprio della farina con cui prepariamo ogni tipo di squisitezza. Ma perché proprio questa polvere? Perché andrà ad assorbire l’olio al posto nostro e ci permetterà di “spazzarlo” via senza dover consumare quantità industriali di carta assorbente.

Procedete in questo modo: spolverate abbondante farina sulla macchia, ricoprendola del tutto. Lasciate agire fino a quando la polvere non avrà inglobato l’olio, se occorre potete spolverarne altra sopra nel caso la prima quantità non sia stata sufficiente.

Ora prendete una vecchia scopa e spazzate la polvere ormai umida nella paletta. Il grosso è fatto, ora non rimane che pulire a fondo il pavimento per eliminare i residui di unto. Potete servirvi del classico detergente per pavimenti o usare una soluzione fatta in casa di acqua, aceto e limone. In questo modo oltre a sgrassare andremo anche a lucidare e profumare e ad igienizzare il tutto. Visto che risultato? Abbiamo risolto il problema in men che non si dica senza sprechi e senza fatica. Le nostre nonne saranno davvero fiere!