Solo 2 gocce di questo prodotto e i contenitori sporchi d’olio torneranno come nuovi: troppo bello per essere vero!

Solo 2 gocce di questo incredibile prodotto ed i contenitori sporchi d’olio torneranno come nuovi: troppo bello per essere vero!

Quante volte ti sarà capitato di mettere a lavare un contenitore di plastica in cui prima stavi conservando del sugo o qualche altra pietanza ricca d’olio e di accorgerti che gli aloni di unto fanno fatica ad andare via? Di sicuro un’infinità!

Come far tornare i tuoi contenitori sporchi d’olio come nuovi

Bastano solo 2 gocce di questo prodotto

Per prima cosa, procurati i seguenti ‘ingredienti’:

vaschetta sporca;

acqua;

un pezzo di carta assorbente;

2 gocce di detersivo liquido per i piatti.

Una volta reperito tutto l’occorrente fai come ti dico. Piega in quattro parti la carta assorbente, versaci sopra 2 gocce di detersivo per i piatti e metti tutto all’interno del contenitore sporco. Copri con l’acqua e lascia agire per una ventina di minuti circa. Trascorso il tempo necessario, la carta avrà assorbito completamento ogni traccia di unto.