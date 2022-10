Piacciono a tutta la famiglia e sono semplici ed economiche: ti svelo un vecchio trucco della nonna per delle patate fritte super croccanti

Un contorno più saporito, economico e sfizioso non possiamo davvero trovarlo. Le patatine fritte fanno gola a tutti, che si tratti di adulti o bambini e sono così veloci da preparare e ci costano così poco che non vogliamo né possiamo rinunciarci. Le tue, però, non riescono come vorresti? Non disperare! Ti svelo un vecchio trucco della nonna per delle patate fritte super croccanti.

Se anche voi siete stati a mangiare al ristorante, in pizzeria o in un pub e vi siete resi conto che le vostre patatine fritte sono molto diverse da quelle che vi sono state servite allora siete nel posto giusto. Molti, infatti, non si spiegano come mai non riescano croccanti come vorrebbero, nonostante si segua alla perfezione la ricetta. Noi vogliamo suggerirvi un trucchetto della vecchia scuola che sicuramente risolverà il problema.

Per patate fritte super croccanti prova questo trucco della nonna

Si tratta di una ricetta davvero basilare, in realtà noi dobbiamo fare ben poco. Il nostro compito è semplicemente quello di lavare, sbucciare e tagliare le patate nella forma che preferiamo per poi calarle nell’olio bollente. Eppure, una volta dorate, ci rendiamo conto che sono mollicce e non siamo riusciti ad ottenere quell’effetto croccante che ci fa perdere la testa.

Non disperate, non siete gli unici ai quali succede! E no, non significa che state sbagliando qualcosa. Semplicemente potreste dover aggiungere un passaggio alla vostra preparazione, ma non temete: non vi costerà nulla, fidatevi. Nelle prossime righe vi spiegheremo in modo chiaro e semplice di che si tratta.

Cosa dobbiamo fare? Semplice, munitevi di un recipiente capiente e riempitelo di acqua fredda. Sciogliete al suo interno una manciata di sale fino e dedicatevi quindi a lavare, sbucciare e tagliare le patate. A questo punto andremo a riversarle nel recipiente e le lasceremo in ammollo per almeno una ventina di minuti.

Questo passaggio, infatti, che le nostre nonne conoscono bene, ci aiuterà a rendere le patate super croccanti come mai prima d’ora. Per quale ragione? Perché acqua e sale andranno a influire sull’amido presente nelle patate è che è il motivo per cui spesso non riescono croccanti.

Prima di friggerle dobbiamo scolarle e assicurarci di tamponarle per bene con della carta assorbente o rischieremo una serie di schizzi poco piacevoli quando le immergeremo nell’olio. Procediamo quindi nel modo classico e lasciamole dorare per bene su tutti i lati. Non rimane che fare una prova: siete pronti ad assaggiarle? Conditele con il sale e via col primo morso: faranno “crack” e vi faranno impazzire!