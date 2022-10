Li hai buttati nel vetro? Nessuno te l’ha mai detto prima ma è un errore gravissimo: non farlo mai più

Li hai buttati nel vetro? Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma è un errore gravissimo: non farlo mai più o saranno guai.

Benché la raccolta differenziata sia entrata a far parte delle nostre vite ormai da diversi anni, può capitare ancora oggi di commettere qualche piccolo e allo stesso tempo grave errore.

Spesso, infatti, di fronte ad alcuni rifiuti particolari siamo ancora colti da dubbi di ogni tipo. Plastica o indifferenziato? Umido o secco? E così via. A tal proposito, se anche tu fino ad ora hai sempre buttato questi oggetti nel vetro hai sbagliato di grosso. Si tratta di un errore molto comune che può avere, però, delle conseguenze davvero terribili per l’inquinamento ambientale. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Continua subito a leggere e lo scoprirai.

Errori comuni

Quando facciamo la raccolta differenziata, come abbiamo visto, ci capita ancora di commettere qualche errore. Per esempio, sarà capitato di sicuro anche a te almeno una volta nella vita di domandarti se le vaschette di polistirolo usate per confezionare i cibi o gli imballaggi vadano buttati nella plastica o nell’indifferenziato. Ebbene, ti sarà utile sapere che la normativa può variare a seconda del comune di residenza. Nella maggior parte dei casi si possono buttare con la plastica. Tuttavia, può capitare di doverle smaltire insieme all’indifferenziato.

Un altro errore piuttosto grave è quello di gettare le lampadine rotte con il vetro. Queste, essendo dei rifiuti speciali, andrebbero portate in discarica o nelle apposite aree di raccolta. Discorso analogo anche per le bombolette spray che andrebbero scomposte in modo da poter buttare ogni singolo pezzo nel posto giusto. In alternativa, sarebbe meglio portarle nelle isole ecologiche dove gli addetti ai lavori sapranno come trattarle.

Li hai buttati nel vetro? Non farlo mai più

Al di là di quelli che sono alcuni degli errori più comuni in materia di raccolta differenziata, torniamo ora alla questione centrale del nostro articolo. Anche tu sei solito buttare questi oggetti nel vetro? Allora hai sempre sbagliato! Hai capito di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì, dei bicchieri, delle tazze e dei piatti rotti.

Al contrario di quanto si possa pensare, tutti questi prodotti sono trattati con dei materiali chimici in modo da poterli rendere resistenti al freddo e al caldo. Pertanto, non possono essere smaltiti e riciclati come del normale vetro. Ecco perché bisognerebbe buttarli nell’indifferenziato.

Stesso discorso anche per gli specchi o per i bicchieri o i contenitori in pyrex. In tutti questi casi, per non sbagliare, è meglio buttare i pezzi rotti nell’indifferenziato. In alternativa, potresti informarti e prendere contatti con artisti o restauratori in grado di riutilizzare questi rifiuti per dar loro nuova vita all’interno di opere d’arte o pezzi di arredamento.