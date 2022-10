Non hai mai cucinato i broccoli così: con questa ricetta farai faville piacerà anche ai più piccoli

Di sicuro non hai mai cucinato i broccoli così: con questa ricetta farai faville. Vedrai, piacerà anche ai più piccoli. Provare per credere!

Far mangiare i broccoli ai tuoi figli è una vera e propria impresa? Allora niente paura perché sei capitato nel posto giusto.

Quest’oggi, infatti, andremo a svelarti una ricetta gustosissima e semplice da preparare che saprà conquistare proprio tutti. Perfino i palati più esigenti, vale a dire quelli dei bambini. Così facendo, i tuoi figli non si accorgeranno nemmeno che all’interno del loro piatto c’è questa temutissima verdura. Basta, quindi, perdere altro tempo prezioso e cominciamo!

Se vuoi portare in tavola un piatto unico a base di broccoli che piaccia sia ai grandi che ai piccini sei capitato nel posto giusto. Nei prossimi paragrafi, infatti, andremo a svelarti una ricetta a dir poco incredibile che sarà al tempo stesso sia buona che genuina. Ma ora bando alle ciance e cominciamo! Prima, però, di scoprire l’intero procedimento andiamo a dare un’occhiata alla lista completa della spesa. Ecco che cosa ti servirà:

350 grammi di broccoli;

350 grammi di patate;

1 uovo;

80 grammi di scamorza affumicata;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

pangrattato;

olio extravergine d’oliva;

sale fino;

pepe nero.

Preparazione

Come forse avrai intuito dalla lista degli ingredienti, quest’oggi andremo a cucinare un pasticcio a base di broccoli e patate. Inoltre, con l’aggiunta del formaggio il tuo piatto sarà ancora più gustoso e piacerà perfino ai bambini. Se ancora non ci credi non ti resta che provare! Per cominciare, lava i broccoli e ricava le cime. Mettile, quindi, a lessare in una pentola d’acqua leggermente salata e scolale ancora al dente.

Successivamente, fai bollire anche le patate con la buccia, lasciale raffreddare e, quindi, pelale. A questo punto, taglia la scamorza a cubetti e poi mettila in una ciotola abbastanza capiente insieme alle patate schiacciate, ai broccoli e ad un uovo. Mescola bene il tutto con l’aiuto di un cucchiaio ed unisci anche il parmigiano grattugiato. Mischia ancora e trasferisci il composto ottenuto all’interno di una pirofila unta con un filo d’olio.

Livella la superficie e cospargila con dell’altro parmigiano grattugiato, del pangrattato e qualche cubetto di scamorza tenuto da parte. Regola di sale e di pepe e poi versa un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo. Inforna, infine, a 180 gradi per circa 20 minuti e, trascorso il tempo necessario, tira fuori il tuo pasticcio di broccoli e patate, e servirlo ancora caldo. Vedrai, conquisterà tutti.

Il consiglio extra: per rendere la ricetta ancora più gustosa puoi aggiungere nell’impasto anche dei dadini di prosciutto cotto, dei pezzetti di salame o dello speck. Inoltre, se preferisci, puoi sostituire la scamorza con la provola o un qualsiasi formaggio a pasta filante. Il risultato sarà eccezionale!