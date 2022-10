Soffione della doccia otturato? Niente paura: prova questa soluzione, il risultato ti sbalordirà

Anche tu hai il problema del soffione della doccia otturato? Niente paura: prova questa soluzione e il risultato ti lascerà senza parole.

Non solo lo scarico, che può essere stracolmo di capelli, ma anche il soffione otturato è tra i problemi più frequenti della doccia. Com’è possibile, però, rimediare a quest’ultimo inconveniente? Recentemente, vi abbiamo spiegato com’è possibile rimediare allo scarico intasato, spiegandovi qual è la soluzione perfetta per questo tipo di problema, ma cosa si può fare col soffione otturato?

Cosa accade, però, al soffione della doccia? O, per meglio dire, cosa non gli permette una corretta funzione? La risposta è semplicissima: il calcare! Così come accade ai filtri dei rubinetti, per cui vi abbiamo raccontato com’è possibile risolvere questo problema, anche al ‘bocchettone’ della doccia può capitare che il deposito di calcare non faccia scorrere correttamente l’acqua verso il basso. Che cosa fare, quindi? Semplice: bisogna creare una soluzione ad hoc per questo problema. Non vi occorrerà granché, ve lo assicuriamo, ma due soli e semplicissimi ingredienti.

Come rimediare al soffione della doccia otturato? Ti servirà solo questo: il risultato è assicurato

Immaginate questa scena insieme a noi di Universomamma: siete appena tornati da un’estenuante giornata di lavoro, tornate di fretta e furia a casa perché siete stanchissima, vi spogliate velocemente e vi ficcate subito sotto la doccia, ma vi rendere conto che il getto dell’acqua non è come l’avete desiderato, cosa fate? In tantissimi, molto probabilmente, rinuncerebbero all’idea di rilassarsi con una bella doccia calda ed opterebbero più per una serata tranquilla fatta di serie tv e buon cibo, ma se vi dicessimo che potreste risolvere immediatamente questo ‘fastidioso’ problema? Il vostro soffione della doccia, infatti, è completamente otturato per via del calcare, ma non temete: la soluzione è proprio davanti ai vostri occhi.

Così come per tantissimi altri inconvenienti casalinghi, anche per il soffione della doccia otturato c’è una soluzione completamente naturale. Qualora vi doveste ritrovare in questa situazione, infatti, non occorre cambiare quello ‘vecchio’ e comprarne uno nuovo, ma creare una soluzione con alcuni prodotti utili alla pulizia dei nostri attrezzi domestici. Parliamo proprio di un bel po’ d’acqua, aceto – oppure, se non l’avete, potete usare del succo di limone – e bicarbonato.

Una volta fatto questo miscuglio naturale e versato in un recipiente bello capiente, svitate il vostro soffione della doccia ed immergetelo per diverse ore. Terminata l’operazione, con l’aiuto di uno spazzolino e dell’acqua corrente, iniziatelo a pulire a fondo, rimuovendo qualsiasi tipo di incrostazione. Il risultato che ne uscirà fuori, vi assicuriamo, sarà davvero pazzesco! Il vostro soffione non è mai stato così pulito prima d’ora!

Quindi, ricordate: acqua, aceto e bicarbonato e il vostro soffione della doccia ritornerà ad essere nuovo come prima! Provateci anche voi!