Allarme bollette: il metodo infallibile per risparmiare centinaia di euro l’anno

Allarme bollette: è questo il metodo infallibile per riuscire a risparmiare anche centinaia di euro l’anno. Funziona davvero!

Quello del caro bollette da qualche mese a questa parte è diventato sicuramente uno dei temi più caldi che sta interessando il Paese intero.

A tal proposito, il Governo sta cercando di adottare ormai da tempo una serie di misure finalizzate a contenere l’inflazione e, in particolare, l’aumento del costo di gas ed energia, ma con l’inverno alle porte gli italiani non possono fare a meno di essere molto preoccupati.

Ecco perché nella vita di tutti i giorni i cittadini stanno già cominciando ad adottare semplici rimedi e piccoli accorgimenti per riuscire a risparmiare sulle bollette. Ma niente paura, perché con questo metodo a dir poco infallibile si potranno tenere da parte anche centinaia di euro l’anno. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Allarme bollette

Non è di certo una novità che nell’ultimo periodo il fenomeno del caro bollette si è posto al centro dell’opinione pubblica come problema prioritario da risolvere. Da parte sua il Governo sta lavorando con grande impegno per trovare accordi internazionali e per mettere a disposizione fondi destinati alle famiglie in grave difficoltà economica.

Tuttavia, questo sembra ancora non bastare. Così, i cittadini nella loro quotidianità hanno già cominciato a fare qualche rinuncia e a tirare la cinghia in diversi ambiti della vita, come ad esempio nel fare la spesa e nell’utilizzare gli elettrodomestici. Il peggio, però, sembra ancora dover arrivare dato che con l’inverno sarà inevitabile consumare più gas per via del riscaldamento. Come fare, quindi, a non gravare troppo sulla bolletta? Ecco finalmente svelato il metodo per risparmiare centinaia di euro ogni anno.

Il metodo infallibile per risparmiare centinaia di euro l’anno

Dopo questa lunga, ma quanto mai doverosa premessa vediamo ora qual è il metodo infallibile per risparmiare centinaia di euro l’anno sulla bolletta del gas. Per prima cosa, occorre considerare che questo inverno il Governo ha posticipato il periodo di accensione del riscaldamento ed ha imposto di tenerlo acceso un’ora in meno al giorno e di abbassare la temperatura del termostato di un grado centigrado. In questo modo, si potrebbe arrivare a risparmiare anche 150 – 200 euro l’anno.

In secondo luogo, anche facendo docce calde più brevi si potrebbe risparmiare fino a 250 euro annui. Basterebbe, infatti, ridurre da 7 a 5 minuti il tempo di permanenza in doccia ed abbassare la temperatura dell’acqua di un paio di gradi. Così facendo, questi semplici accorgimenti potrebbero valere ad una famiglia di 4 persone un risparmio rispettivamente di 200 e 50-60 euro.

Ad ogni modo, il risparmio sarebbe ancora maggiore (fino al 50% in più) qualora si utilizzasse un boiler elettrico. Oppure, meglio ancora, un impianto a pompa di calore o l’installazione del solare termico e del solare termodinamico.