Se hai a disposizione solo 10 minuti e dei biscotti avanzati puoi preparare questi dolcetti senza cottura e golosissimi

Basta pensare che un dolce, per essere buono, debba contenere chissà quanti ingredienti e il sudore della nostra fronte. Ci sono così tante ricette semplici e squisite in giro che è un peccato farsele scappare. Oggi ve ne daremo dimostrazione. Biscotti avanzati, crema e cacao: bastano 10 minuti per preparare questi dolcetti senza cottura golosissimi.

Una ricetta molto furba che ci permette anche di riciclare quei biscotti avanzati che solitamente restano nella confezione fino a quando non li buttiamo via, sprecandoli. Inoltre è facilissima e veloce e conta così pochi ingredienti che non avremo bisogno di spendere una fortuna. Sicuramente faranno impazzire i nostri bimbi, ma c’è da dire che nemmeno i grandi sapranno resiste a questi dolcetti favolosi. Bando alle ciance e mettiamoci subito all’opera, abbiamo già l’acquolina in bocca!

Dolcetti senza cottura: dieci minuti e biscotti avanzati, la ricetta lampo semplicissima

Cosa useremo:

400 grammi di biscotti secchi (bianchi o al cacao);

cacao amaro quanto basta;

crema alla nocciola quanto basta (o bianca, al cioccolato, al pistacchio, come preferiamo);

120 grammi di burro.

Ovviamente potete decidere di sfruttare questa ricetta per realizzare dolcetti di gusti diversi. Basterà sostituire ogni volta la crema con una diversa e il gioco è fatto. Come prima cosa portiamo a sciogliere il burro a bagnomaria e facciamolo intiepidire una volta fuso del tutto. Intanto frulliamo i biscotti riducendoli in polvere o comunque in briciole molto piccole.

Riversiamo la farina di biscotti in una ciotola e uniamo il burro. Amalgamiamo inumidendo per bene il composto. A questo punto per ottenere dolcetti di gusto diverso occorre dividere il composto in vari recipienti, altrimenti si procede in un’unica ciotola. Andiamo ad unire i primi cucchiai di crema alla nocciola o di quella che abbiamo scelto. Amalgamiamo e se ci rendiamo conto che il tutto è ancora troppo “asciutto” aggiungiamo altra crema. Se, al contrario, fosse troppo liquido possiamo aggiungere altri biscotti sbriciolati o un po’ di zucchero a velo.

Mettiamo il composto ottenuto in frigo coperto con della pellicola per alimenti e lasciamo rassodare per cinque minuti. Riprendiamolo e con le mani umide preleviamo delle piccole quantità da lavorare a forma di palline. Rotoliamo le palline nel cacao amaro, ricoprendole per bene. Ripetiamo gli stessi passaggi fino a terminare “l’impasto”.

Rimettiamo i nostri dolcetti in frigo per altri cinque o dieci minuti. Quando saranno sodi e compatti sono anche pronti da gustare. Golosissimi e pronto in un lampo, senza cottura e irresistibili. Ottimi anche come dessert, ci farete bella figura con poca fatica e una spesa davvero minima. Di sicuro non vedete l’ora di assaggiarli!