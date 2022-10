Ottimo contro tosse e raffreddore, nessuno ti ha mai detto che puoi usare questo ‘ingrediente’ anche così: non potrai più farne a meno!

Forse nessuno te l'ha mai detto prima d'ora, ma c'è un ingrediente molto utilizzato in cucina che può essere impiegato anche così.

Ottimo contro tosse e raffreddore se assunto da solo oppure all'interno di una bella bevanda calda, è anche utilissimo in un settore completamente diverso.

Ottimo contro tosse e raffreddore

Come abbiamo già visto anche in passato, per combattere malanni di stagione come tosse e raffreddore si possono usare tantissimi ingredienti naturali che abbiamo già in casa. Per esempio, si possono fare dei suffumigi con sale, bicarbonato di sodio e oli essenziali oppure bere bevande calde a base di limone, malva, edera, timo, eucalipto, altea, finocchio e camomilla.

Ad ogni modo, il rimedio naturale principale per contrastare questi disturbi è un altro. Ebbene sì, il miele. Questo incredibile ingrediente, infatti, vanta delle potenti proprietà emollienti e anti muco ed è quindi in grado di sciogliere tosse e catarro e liberare le vie respiratorie. Ma non finisce qua, perché questo prodotto pazzesco può essere usato anche così. Quando scoprirai di che cosa stiamo parlando non riuscirai a crederci!

Nessuno ti ha mai detto che puoi usare questo 'ingrediente' anche così

Al di là della sua utilità nel combattere tosse, mal di gola e raffreddore, il miele può essere usato anche in un contesto del tutto diverso. Hai già in mente qualche idea? Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma questo prodotto può essere impiegato nei trattamenti di bellezza.

In particolare, è molto utile per detergere ed idratare la pelle, in modo da renderla più sana e luminosa. Il suo effetto emolliente, purificante ed antinfiammatorio lo rende infatti ideale per preparare una maschera per il viso. Basta unire un cucchiaio di miele ed uno di succo di limone, mescolare bene ed applicare sul volto per circa un quarto d’ora. In questo modo, si potranno contrastare brufoli, punti neri ed altri inestetismi cutanei. In alternativa, si possono mischiare anche un cucchiaio di miele e due di caffè per un effetto rilassante. Infine, miele e olio d’oliva aiutano ad idratare.

Ma non finisce qua, perché questo ingrediente si può utilizzare anche per il resto del corpo. Mischiandolo con lo zucchero di canna potremo preparare uno scrub fai da te oppure si può applicare sui capelli, anche sotto forma di impacchi, per donare luminosità alla chioma, rafforzare il cuoio capelluto e favorire la crescita stessa dei capelli. Incredibile, non è vero? Eppure è proprio così!