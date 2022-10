Le lasagne non ti verranno mai bene se continui a fare questi errori: smettila subito!

Le lasagne non ti verranno mai bene se continui a fare questi gravi errori: smettila subito e vedrai che differenza! Guarda un po’ qui.

Le lasagne sono uno dei piatti tipici della tradizione culinaria italiana, perfette da servire soprattutto la domenica o per qualche altra occasione speciale da trascorrere in famiglia.

Tutti noi, di fatto, conosciamo la ricetta ed ogni mamma ed ogni nonna conserva e tramanda di generazione in generazione la sua personalissima versione ed i suoi segreti. Ecco perché quest’oggi non ci soffermeremo sulla preparazione in sé di questo piatto, ma vedremo come fare a renderlo perfetto. Sì, perché se anche tu continui a commettere questi gravi errori le lasagne non ti verranno mai davvero bene. Smettila subito e noterai la differenza!

Le lasagne non ti verranno mai bene se continui a fare questi errori

Come abbiamo detto poco fa, quest’oggi non andremo a ripassare la ricetta delle lasagne passaggio dopo passaggio, ma ci soffermeremo su quelli che di solito sono gli errori più comuni e che, per quanto ad un primo sguardo possano sembrare banali ed insignificanti, sono in realtà gravissimi.

Basta, infatti, sbagliare questi piccoli dettagli e rovinerai il piatto irrimediabilmente. Se, quindi, anche tu vuoi portare in tavola la lasagna perfetta devi assolutamente smetterla di commettere questi errori. Fai attenzione a ciò che stiamo per dirti e non avrai più nulla di che preoccuparti.

Attenzione a questi dettagli

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo allora vuol dire che non sempre la lasagna ti riesce alla perfezione. Se, quindi, vuoi correggere immediatamente gli errori sei capitato nel posto giusto. Ecco finalmente svelati i dettagli a cui devi prestare la massima attenzione:

la scelta della pasta: bisogna utilizzare una buona pasta fresca all’uovo. Se, invece, decidi di impiegare quella secca ricordati di sbollentarla prima di procedere con l’assemblaggio del piatto;

la preparazione dei condimenti: usare sughi e besciamelle pronti è molto pratico, tuttavia se si preparano con le proprie mani il risultato finale sarà ancora più buono e gustoso;

i liquidi: un errore molto comune è quello di preparare un ragù o una besciamella troppo liquidi. Così facendo, si rischierebbe di ottenere una lasagna bollita. Meglio quindi farli addensare un poco di più;

la distribuzione dei condimenti: per avere una lasagna bella succulenta occorre distribuire sugo e besciamella lungo tutta la superficie, anche sui bordi, ma senza esagerare;

l'utilizzo della carta da forno: questo è un vero e proprio errore, perché foderando la teglia con la carta da forno si rischia poi che la lasagna vi si attacchi;

la cottura: per non farla seccare, è meglio coprire la lasagna con un foglio di alluminio;

i tempi di attesa: meglio non consumare la lasagna appena sfornata, ma lasciarla riposare circa un'ora.

Vedrai, se farai attenzione a questi piccoli accorgimenti porterai in tavola un vero capolavoro di gusto!