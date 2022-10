Non si tratta dei soliti jeans: ecco il capo che non può mancare nel tuo guardaroba questo autunno; i look da scegliere nei prossimi mesi.

Quanto fa bene lo shopping di inizio stagione? Soprattutto dopo l’estate, con l’aria fresca in arrivo, non c’è cosa più bella che dare un tocco nuovo al nostro guardaroba. Dai blazer ai pantaloni, fino agli stivali: l’autunno è la stagione perfetta per creare look e abbinamenti impeccabili. Non fa troppo caldo e, quindi, non si suda con praticamente qualsiasi indumento, ma, nello stesso tempo, non fa tanto freddo da doversi coprire con sciarpe, guanti e cappelli. Ma cosa scegliere quest’anno?

La moda, si sa, gira e rigira e e quest’anno sono tornati in tendenza dei pantaloni davvero particolari, che stanno facendo impazzire davvero tutte. Non si tratta dei soliti jeans, che, ovviamente, sono sempre presenti e non mancano mai. Curiosi di scoprire qual è il capo a cui quest’autunno non dovresti rinunciare? Sei nel posto giusto!

Shopping autunno 2022, cosa non può mancare nel tuo guardaroba: indossali così

È una delle protagoniste dell’autunno- inverno 2022. Parliamo delle pelle, che, ancora una volta, è presente in praticamente tutte le boutique di abbigliamento. Vera o similpelle, questo tessuto è uno dei più amati per questo periodo della stagione: chi non possiede un giubbino nero corto di pelle nera? È un ‘must’ da avere sempre a portata di mano nell’armadio: ti salva in più di un’occasione. Oggi, però, vogliamo parlarvi dei pantaloni in pelle, che, mai come quest’anno, sono tornati fortemente di moda.

Che siano leggins o dal taglio dritto, di colore nero o marrone, i pantaloni in pelle sono gettonatissimi e permettono di creare gli outfit più svariati. Se abbinai con stivaletti bassi o sneakers, infatti, sono perfetti anche per i vostri look giornalieri, ma basta un tacco e un make up più marcato per dare all’outifit un aspetto decisamente ‘strong’. Per chi ama osare, è possibile optare un total look in pelle, abbinando camicie o giacche in pelle ai vostri pantaloni, ma l’effetto sarà ‘wow’ anche per chi decide di spezzare, indossando leggins in pelle con una t shirt. E non è tutto!

Anche uno dei modelli più amati di quest’anno viene proposto nella sua variante in pelle: parliamo dei pantaloni cargo, modelli larghi e comodi, caratterizzati dalle ampie tasche cucite sul tessuto. Dalla vestibilità oversize, i pantaloni cargo in pelle nera racchiudono due tra le chicche trend di questo autunno e, se abbinati bene, possono rendere il vostro look esclusivo e allo stesso tempo sofisticato.

Per non eccedere troppo, essendo un capo di per sé particolare, l’ideale è scegliere una maglia en pendant: nera se scegliere i pantaloni neri, chiara se optate per un’altra tonalità di cargo. Che ne dite di provare?