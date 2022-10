Sembra incredibile ma così puoi utilizzare Whatsapp senza che nessuno ti veda online: il trucchetto pazzesco che non tutti conoscono.

Tutti noi amiamo follemente Whastapp, l’app che ci permette di comunicare in modo pratico e veloce con un quantità infinita di persone. I messaggi vocali, nello specifico, hanno di fatto sostituito le care e vecchie telefonate. Ma Whatsapp è davvero comodo per gli amanti della privacy?

A differenza dei ormai quasi scomparsi sms, quando scambiamo messaggi su Whatsapp siamo in qualche modo attivi: tutti possono vedere che siamo online e, quindi, teniamo il nostro cellulare tra le mani. Un vero fastidio per chi non ha intenzione di rispondere immediatamente a qualcuno… E se vi dicessimo che c’è un modo per non risultare online? Proprio così, tra le funzionalità nascoste di questa meravigliosa app, ce n’è una che ci permette di utilizzare Whastapp da ‘fantasmi’, senza che nessuno ( o qualcuno) ci veda connessi. Come si fa? Ve lo spieghiamo subito

Come utilizzare Whatsapp senza apparire online: metodo incredibile

Potrebbe sembrarvi incredibile, ma utilizzare Whatsapp senza risultare online è possibile. Le funzionalità nascoste di questa applicazione sono davvero tantissime e tra le impostazioni troverete anche questa interessante chicca, che vi risolverà diversi problemi. Se non volete farvi beccare online su Whatsapp da qualche scocciatore o, semplicemente, preferite rispondere in un secondo momento ad un messaggio ricevuto, ecco cosa dovrete fare!

Primo step: andare nelle Impostazioni di Whatsapp, Account, Privacy ed ecco che si apre un mondo! Aprendo l’opzione “Ultimo accesso e online” potrai letteralmente scegliere a chi nascondere il fatto che tu sia online. Alla domanda “Chi può vedere quando sono online?” non vi resterà che deselezionare la voce “Tutti” e scegliere “Identico a ultimo accesso“. In questo modo, tutti i vostri contatti vedranno il vostro ultimo accesso ( nel caso lo abbiate visibile) o semplicemente non vedranno assolutamente nulla accanto al vostro nome. È tutto? Assolutamente no!

Sia per i dispositivi Iphone che su Android, Whastapp ti permette di selezionare solo alcuni contatti ai quali mostrare la propria connessione. Vi basterà cliccare su “I miei contatti eccetto…” per selezionare la o le specifiche persone alle quali non volete mostrare di essere online! Insomma, un vero e proprio sogno per chi cerca di ‘scappare’ da conversazioni scomode: in questo modo, i contatti selezionati non sapranno che state utilizzando Whastapp e non capiranno di essere ‘ignorati’! Un metodo utilissimo ed efficace, che potrete affiancare a quello della risposta tramite notifica sullo schermo, di cui vi abbiamo parlato di recente.

Non vi resta che provare per credere! Un trucchetto che vi svolterà la giornate e, ammettiamolo, vi salverà in diverse situazioni fastidiose. Lo conoscevate già? Una vera benedizione per gli amanti della privacy, no?