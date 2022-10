Se fai così nessuno scoprirà che sei online su Whatsapp: da non credere, funziona davvero; il trucchetto che non tutti conoscono per non essere scoperto.

Whatsapp ha rappresentato una vera e propria svolta nel modo di comunicare: nessuno, ormai, riesce più a afre a meno dell’app di messaggistica istantanea dell’iconico logo verde. Che fatica, però, per gli amanti della privacy!

Di metodi per non far sapere troppo di noi, però, ce ne sono…Grazie all’eliminazione dell’ultimo accesso è possibile non mostrare l’orario in cui abbiamo aperto l’app per l’ultima volta ed è possibile anche eliminare le ‘spunte blu’, per non mostrare quando leggiamo un messaggio. Ma come possiamo non risultare online su Whatsapp quando, invece, lo siamo? Ebbene, c’è un trucchetto semplicissimo ma al quale non tutti hanno ancora pensato. Così potrai chattare liberamente con i tuoi contatti, ma non si leggerà la scritta “online” accanto al tuo nome. Scopriamo i dettagli!

Nessuno scoprirà che sei online su Whatsapp: un metodo semplice e infallibile

Vuoi utilizzare Whatsapp ma non risultare online? Si, sembra un sogno, ma è davvero possibile utilizzare l’app senza risultare connessi. Per farlo bastano pochi e semplici passaggi, che ti permetteranno di scambiare messaggi con uno o più contatti, senza che tutti gli altri vedano che tu sei online. Come fare?

Il primo step, quello più importante, riguarda le notifiche: vai sulle impostazioni di Whatsapp e attiva le notifiche sulla schermata di blocco. In questo modo potrai vedere in anteprima i messaggi che ti arrivano sulla schermata del tuo telefono, anche se è in blocco. Come procedere? Per rispondere al messaggio ti basta tenere premuto sulla notifica e, magicamente, ti apparirà la tastiera, che ti permetterà di rispondere senza però aprire l’app di Whatsapp. Il messaggio arriverà al mittente ma, nello stesso tempo, questa persona, né gli altri contatti, non vedrà che sei connesso, neanche durante l’invio. Proprio così: la scritta “online” sotto o accanto al nome con cui hai salvato il contatto non apparirà neanche per un secondo!

Un trucco digital pazzesco, perfetto per chi non ha alcuna intenzione di fare vedere di essere online ad alcune persone ma, nello stesso tempo, ha necessità di rispondere ad altre. Un metodo che è possibile utilizzare sia su dispositivi Iphone che su Android, purché, ricordiamoci, sia attivata l’opzione relativa alle notifiche Whatsapp sulla schermata di blocco. Un’opzione che può, tuttavia, risultare ‘fastidiosa’ poiché il messaggio viene mostrato in anteprima e, quindi, non è protetto da possibili occhi indiscreti..

Poter chattare senza risultare connessi, però, è un vero e proprio sogno e, quindi, selezionare questa opzione per le notifiche potrebbe essere davvero la mossa giusta. Che ne dici di provare per qualche giorno?