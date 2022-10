In questo modo tu e soltanto tu potrai aprire Whatsapp sul tuo cellulare: un trucchetto pazzesco che non tutti conoscono; ecco come fare.

Ormali la utilizziamo ovunque, con chiunque, in ogni momento della nostra giornata. Di cosa parliamo? Di Whatsapp, l’app di messaggistica istantanea che ci permette di comunicare in modo veloce, pratico e semplice con una quantità infinita di persone. Da quando esiste, il nostro modo di relazionarci è decisamente cambiato: non trovate che i messaggi vocali siano molto più ‘comodi’ delle vecchie telefonate?

Anche Whatsapp, però, ha le sue pecche! O meglio, i suoi contro… E qui ci rivolgiamo agli amanti della privacy, che in nessun modo vorrebbero che qualcuno spiasse le proprie conversazioni. Ebbene, niente paura! C’è un trucchetto infallibile che farà in modo che voi, e soltanto voi, potrete accedere all’applicazione di Whatsapp. Non parliamo di codici, ma di un modo molto più ‘particolare’ che impedirà ad altre persone di aprire l’app anche nel caso in cui il telefono fosse sbloccato e aperto nella schermata delle applicazioni. Di cosa parliamo? Vi raccontiamo tutto!

Whatsapp e privacy: con questo trucchetto nessuno oltre te potrà aprile l’applicazione sul tuo cellulare

Lo usiamo tutto il giorno, ma sappiamo proprio tutto di Whatsapp e delle sue mille funzionalità? Oggi vi sveliamo un trucco pazzesco che non tutti conoscono, ma che potrebbe risultarvi molto utile. Un trucco per gli amanti della privacy al cento per cento: in questo modo soltanto voi potrete accedere all’app e nessuno potrà leggere le vostre chat. Ecco cosa dovrete fare.

Se possedete un’Iphone, aprite l’applicazione di Whatsapp, e cliccate di volta in volta su Impostazioni, Account e Privacy. A questo punto, scorrete verso il basso e attivate il Face Id ogni volta che accederete: in questo modo, l’app si aprirà soltanto grazie al vostro viso! L’applicazione ti dà anche la possibilità di scegliere quando attivare la modalità Face Id, se immediatamente, tra 15 minuti o quando preferite Un metodo assolutamente pazzesco, che vi garantirà la privacy totale. Ovviamente, per attivare Face Id su whatsapp, dovrete già averlo abilitato sul vostro cellulare: basta andare nelle impostazioni, configurarlo è davvero molto semplice.. vi basterà scattarvi una bella foto frontale! Ma per i possessori di Android?

Il discorso è un po’ diverso e, a quanto pare, dipende dai vari modelli. In alcuni dispositivi è possibile sbloccare Whatsapp soltanto con l’impronta digitale, ma in altri c’è anche l’opzione delle sblocco attraverso il riconoscimento del volto. Non vi resta che sbirciare nelle impostazioni del vostro cellulare per scoprire se anche voi potrete attuare questo ‘diabolico’ piano contro i curiosoni. Se avrete ripensamenti e vi annoia questo procedimento potrete ovviamente tornare sui vostri passi e, dalle impostazioni, disattivare il blocco. E voi, conoscevate questo infallibile trucchetto?