Un problema che hanno quasi tutti con Whatsapp: solo così puoi risolverlo definitivamente

Come risolvere, in pochi e semplici passaggi, un problema che moltissimi riscontrano utilizzando Whatsapp.

Ormai diventato una vera e propria necessità anche per quanto riguarda scuola e lavoro, Whatsapp vanta milioni e milioni di utenti su tutto il pianeta. Nel corso degli anni, lo strumento messo a punto nel 2009 da due ex impiegati Yahoo, Jan Koum e Brian Acton, ha allargato sempre di più la platea dei suoi iscritti. Nonostante la sua indubbia validità come servizio gratuito di messaggistica istantanea, molti di voi avranno sicuramente riscontrato un problema nella sua funzionalità.

Prima di procedere a trattare l’argomento, va fatta però una precisazione. Spesso, app, telefonini, pc ed altri dispositivi elettronici non consentono un’esperienza ottimale semplicemente perché non sono stati aggiornati. E’ necessario quindi verificare sempre se la versione che stiamo utilizzando, in questo caso di Whatsapp, sia la più recente per poi valutare le eventuali anomalie.

Detto questo, passiamo al tema in questione, che riguarda le difficoltà riscontrate da molti utenti sulla praticità di un aspetto dell’app.

Tra le cose che è possibile fare con Whatsapp, di sicuro tra le più gettonate c’è lo scambio di foto, video e file audio. Moltissimi si chiedono però se sia normale che in molti casi le immagini ricevute in chat non siano visualizzabili nella galleria del cellulare. Ebbene, la risposta al famoso quesito è “Sì”!

La spiegazione a tale limitazione è da ricercare nell’attivazione una funzione denominata “Visibilità Media”. Se questa è attiva, le foto non saranno visibili in galleria. L’opzione permette una distribuzione più ordinata di tutti i media ricevuti sul proprio telefono, ma se non la desiderate c’è una soluzione semplicissima per tornare a vedere le foto in galleria.

Whatsapp, come risolvere il problema delle foto in galleria in pochi e semplici passaggi

Prima di scoprire le mosse giuste per risolvere una volta per tutte il problema, un’ultima raccomandazione. Assicuratevi di aver attivato l’impostazione di download automatico dei media. Se dopo tale verifica, proprio non riuscite a trovare i file nella galleria, provate così:

– Come prima cosa, aprite WhatsApp;

– cliccate sulle tre lineette in alto a destra e comparirà una finestra;

– andate su Impostazioni;

– cliccate su Chat;

– spuntate il pallino da sinistra verso destra alla voce “Visibilità dei Media” per disattivare tale funzione.

Ecco allora che potrete visualizzare di nuovo file scaricati in galleria. Se avete impostato l’ordine cronologico, questi andranno automaticamente insieme a tutti gli altri; nel caso in cui abbiate predisposto delle cartelle, ovviamente li troverete in quelle che contengono Whatsapp nel titolo.

Se eseguito all’inverso, il procedimento per far riapparire le immagini in galleria, vi consentirà ovviamente di nasconderle.

Anche a voi è capitato di trovare difficoltà con la visualizzazione dei file?