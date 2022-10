Lo sapranno anche quelli con cui stiamo chattando: Whatsapp non lo ‘nasconderà’ più

Whatsapp starebbe per introdurre una grossa novità che riguarda i messaggi che inviamo mentre stiamo chattando: cosa potrebbe cambiare.

Da ormai più di dieci anni, Whatsapp fa parte delle nostre vite essendo diventato uno strumento quasi indispensabile. Creata nel 2009 da due ex impiegati di Yahoo, Jan Koum e Brian Acton, l’app statunitense di messaggistica istantanea più famosa al mondo ha davvero rivoluzionato il nostro modo di comunicare. Basti pensare che negli ultimi anni il suo uso si è diffuso anche nel campo lavorativo e scolastico.

Foto, messaggi, video, file audio, documenti…grazie a questo ennesimo prodigio della tecnologia è possibile scambiarsi davvero di tutto con amici, parenti, colleghi e fidanzati. Farne a meno è ormai impensabile ed è per questo motivo che qualsiasi aggiornamento attira sempre l’attenzione dei suoi utenti. In questi dieci e passa anni, sono state diverse le novità introdotte dal servizio appartenente a Meta e veramente tutte utilissime, ma la sua evoluzione sembra davvero inarrestabile.

Ultima novità in ordine di tempo è quella che riguarda i messaggi che inviamo durante le chat. Da precisare che si tratta di una funzionalità attualmente ancora in fase di sperimentazione e non si sa quando e se sarà disponibile a livello globale. Per ora, è stato il sito WABetaInfo ad individuarla nella versione beta 2.22.22.14 di Android.

Vediamo allora in cosa consiste questa innovazione.

Whatsapp, novità in vista: cosa succederà mentre stiamo chattando

Milioni e milioni sono i messaggi che quotidianamente vengono inviati e ricevuti dagli utenti di Whatsapp in tutto il mondo. Uno degli aggiornamenti più rivoluzionari da quando l’app si è diffusa a macchia d’olio su tutto il pianeta è stato sicuramente quello che consente di eliminare un messaggio già inviato, sia nelle conversazioni a due che in quelle di gruppo.

Ora, si starebbe testando un’altra novità e stavolta riguarda i messaggi modificati: coloro con cui chattiamo sapranno che il testo ha subito una correzione rispetto alla prima versione. In che modo? In basso a destra del messaggio modificato comparirà una scritta dove si legge chiaramente “Modificato”. A quanto pare, avremo 15 minuti per apportare eventuali editing,

Avrete sicuramente fatto caso al fatto che già adesso, quando eliminiamo un messaggio per tutti, se il destinatario non accende il telefono per oltre un giorno. Ciò dovrebbe accadere anche con l’editing: in tal caso, infatti non è detto che il messaggio sarà modificato.

Al momento, comunque, non è certo se l’aggiornamento entrerà in funzione davvero e, soprattutto, non si ha nessuna contezza di un’eventuale data di lancio. Tanto più se consideriamo che ancora non è stata resa ufficiale neanche la funzione di modifica per la quale dovremo attendere ancora un po’.

Voi come la trovate questa ipotetica novità?