Una funzione fondamentale per Whatsapp: lo puoi fare velocemente e risolvi un grosso problema

Non tutti conoscono questa funzione fondamentale di Whatsapp: lo puoi fare velocemente dal tuo telefono e risolvi un grosso problema.

Nessuno ne può fare a meno di lui: Whatsapp è tra le applicazioni più scaricate sui proprio smartphone! Completamente gratuito – anche se da diversi mese si fa sempre più insistente la voce di volerlo mette a pagamento – l’applicazione di messaggistica istantanea ti da la possibilità di restare in contatto con i tuoi amici e parenti in qualsiasi parte del mondo. Fenomenale, non trovate?

Con l’avanzata della tecnologia, sono tantissimi i benefici che ne sono seguiti. È scoppiato, ad esempio, il fenomeno social network, che ancora oggi continua ad essere molto presente nelle nostre vite. E giorno dopo giorno, applicazioni come Facebook, Instagram e Tik Tok continuano ad essere scaricate sul cellulare di tantissimi utenti, facendo registrare dei picchi di iscritti. Fate attenzione, non sono solo queste le applicazioni più gettonate e scaricate negli ultimi anni. Anche Whatsapp, infatti, è senza alcun dubbio tra quelle più ‘desiderati’ dai proprietari di smartphone. Tutti, infatti, lo usano, ma in pochissimi conoscono ogni sua minima funzione. Siamo certi, ad esempio, che questa che abbiamo appena scoperta è sconosciuta ai molti. Di cosa parliamo?

In pochi conoscono questa funzione di Whatsapp: è semplicissimo ed ultra veloce

Seppure sia tra le applicazioni più scaricate ed utilizzate, si può dire che Whatsapp è un ‘mondo’ che riserva parecchio sorprese. Oltre alla semplice schermata che ci permette di aprire le chat del nostro cuore ed interagire con chi vogliamo, l’app nasconde tantissime funzioni sconosciuti ai molti. Vi sareste mai immaginati, ad esempio, il ‘trucchetto’ appena svelato che potrebbe evitare tantissime brutte figure? Noi assolutamente no e l’abbiamo anche messo in pratica sui nostri smartphone. Forse non tutti lo sanno, ma c’è un’altra funzione di Whatsapp che potrebbe tornarvi sicuramente molto utile. Provateci anche voi sui vostri telefoni cellulare: è semplicissimo e super veloce.

Tutti noi abbiamo una persona con la quale chattiamo ed interagiamo per tutto il corso della giornata, no? Immaginiamo la scocciatura di dover cliccare ogni volta sull’icona di Whatsapp prima di poter leggere i suoi messaggi! Con questa strabiliante funzione di Whatsapp, è possibile evitare questo scocciante passaggio e creare un collegamento diretto sul nostro schermo con la conversazione con cui più vogliamo crearlo. Volete provarvi anche voi? Tutto quello che dovete fare è andare sulla chat interessata e selezionarla, vedrete che vi compariranno in alto tre puntini, cliccateci sopra e scegliete l’opzione ‘crea collegamento diretto’. Un gioco da ragazzi, non c’è che dire, che sicuramente potrebbe tornarvi utile.

Dopo la bella notizia, però, dobbiamo darvene un’altra che non farà piacere a molti: al momento, questa funzione è possibile metterla in pratica solo per gli smartphone android. Su quelli IOs, invece, sembrerebbe che sia necessario dover procedere normalmente.