Ti basta questo ingrediente e ti senti subito più leggero: un toccasana per la pancia gonfia

Non lo avresti mai detto, eppure questo ingrediente si rivela un vero toccasana per la pancia gonfia: rimedio della nonna

Quello della pancia gonfia è ahimè un disagio che molti abbiamo provato e sperimentato a lungo. Questo fastidio, può dipendere da diverse cause sia mediche sia dovute invece a cattive abitudini a tavola come ad esempio mangiare in fretta senza masticare bene, o consumare cibi che ci provocano gonfiore come i legumi e tanti altri. Per non parlare di un tipo di vita sedentaria che ci porta a non smaltire facilmente le calorie ingerite.

Insomma, quello della pancia gonfia è un problema piuttosto comune. Provare sollievo però è possibile sia acquisendo buone e sane abitudini alimentari, sia facendo un po’ di sano movimento. Quando ci capita di esagerare a tavola e di percepire quella fastidiosa sensazione di gonfiore, un utile rimedio può essere questo antico trucco della nonna che prevede di consumare un ingrediente che sicuramente tutti abbiamo in casa. Ci basterà recuperarlo dalla cucina et voilà, il gioco sarà fatto. Ma di cosa parliamo? Siamo pronti per scoprire insieme questo semplicissimo rimedio contro la pancia gonfia: è questo l’ingrediente di cui non potrai più fare a meno!

Questo ingrediente è un toccasana contro la pancia gonfia: il rimedio della nonna ti stupirà

Correggere le proprie abitudini alimentari è essenziale per migliorare il nostro stile di vita. Da una corretta alimentazione possiamo trarre numerosi benefici per la cura del nostro corpo ma anche della pelle e dei capelli. Di fatti, l’espressione che meglio riassume il nostro rapporto con il cibo è quella tra l’altro più caratteristica, “siamo quello che mangiamo“. Parlando di sana alimentazione, sicuramente è bene andare a preferire quegli alimenti che facilitano la digestione ed eliminano quel senso di gonfiore e di pesantezza che talvolta ci accompagna.

Ma il senso di gonfiore che avvertiamo, può essere associato a cause mediche (per questo ricordiamo che è sempre essenziale l’intervento ed il supporto di un medico esperto), ma può anche dipendere da cattive abitudini. Anche il mangiare di fretta può essere una delle cause che contribuiscono a farci sentire gonfi ed ‘appannati’ perché ‘ingeriamo’ più aria del previsto e questo naturalmente non ci fa sentire bene con noi stessi. Come rimediare quindi all’effetto ‘pancia gonfia’? Forse non lo sai ma questo ingrediente è un vero e proprio toccasana: sarà il tuo migliore alleato per combattere questo terribile fastidio. Di cosa stiamo parlando? E’ molto semplice: dell’alloro.

Hai sicuramente in casa una piantina di alloro. Una pianta aromatica che ci consente di insaporire i nostri piatti ma non solo. Hai mai provato a mettere qualche foglia di alloro in lavatrice? Il risultato sul tuo bucato è semplicemente strabiliante! Ma i suoi utilizzi non finiscono qui. Non solo un ingrediente ideale in cucina ed un rimedio casalingo per ottenere un bucato perfetto, l’alloro sarà in questo caso il nostro prezioso alleato per combattere l’effetto pancia gonfia. L’alloro è infatti considerato un digestivo naturale, tanto che viene utilizzato per realizzare i classici liquori che siamo soliti sorseggiare dopo un pasto pesante. Il liquore all’alloro è una vera delizia. Possiamo realizzare con le foglie di alloro un decotto che possiamo sorseggiare più volte nell’arco della giornata. Questo ovviamente ha, come abbiamo detto, una funzione digestiva, e ci permette per tale motivo di provvedere a rimediare all’effetto pancia gonfia in poche mosse.