Ne metti qualche foglia in lavatrice: il tuo bucato sarà come rivoluzionato, non hai mai visto questo

Ti basterà aggiungerne qualche foglia in lavatrice ed il tuo bucato sarà semplicemente rivoluzionato: non ci hai mai pensato prima!

Ad occhio e croce, dopo la pulizia dei vetri e quella del Wc per eliminare i cattivi odori, una delle cose che ci da maggior tormento quando ci dedichiamo alle faccende domestiche, è un bucato non perfettamente pulito e splendente e con un colore perfettamente vivo.

Il più delle volte questo può dipendere dalla presenza di macchie ostinate che con i soliti prodotti faticano e venire via. E purtroppo, a furia di provvedere a lavare i capi macchiati più e più volte succede che a poco a poco il loro colore viene a sbiadirsi. A fine lavaggio ci ritroveremo, purtroppo, con un bucato scolorito. Urge a questo proposito un intervento tempestivo per evitare di non poter più utilizzare quegli specifici capi e di doverli buttare via, o riciclare in altro modo. A questo proposito accorrono in nostro aiuto i fatidici rimedi naturali, quelli della nonna che in talune situazioni ritornano quasi sempre utili.

Oltre che naturali questi sono ovviamente anche molto economici perché ci permettono di poter risolvere i nostri inconvenienti casalinghi direttamente con prodotti che abbiamo già in casa. E quindi senza spendere un soldo abbiamo a portata di mano la soluzione al nostro problema. Proprio come il rimedio che vogliamo svelarvi quest’oggi! Si tratta di un trucchetto tutto al naturale. Questo promette di rivoluzionare il nostro bucato in pochissime mosse: il segreto è mettere in lavatrice alcune foglie di questo ingrediente! Scopriamo subito di cosa si tratta per correre ai ripari in un men che non si dica!

Il segreto per un bucato impeccabile è questo: ti basteranno poche foglie di questo ingrediente direttamente in lavatrice, resterai a bocca aperta

Cosa fare per rimediare ad un bucato scolorito? E’ la domanda da un milione di dollari che ci siamo posti tutte le volte in cui ci siamo ritrovati in questa spiacevole situazione. Prima di ricorrere a qualche drastico rimedio però, possiamo ricorrere all’impiego di questo semplicissimo rimedio naturale, facile ed economico molto amato dalle nonne.

Si tratta dell’utilizzo di un ingrediente da cucina che viene spesso e volentieri utilizzato ai fornelli. Per essere più specifici è una pianta aromatica molto amata: l’alloro. Conosciuta anche come ‘il lauro’ questa pianta a quanto pare possiede delle caratteristiche che la rendono un rimedio naturale molto efficace per essere utilizzata nel bucato in lavatrice. Ma come utilizzarlo per il nostro scopo? E’ molto semplice. Scopriamo subito come risolvere il nostro problema in poche mosse.

L’alloro, utilizzato nel bucato in lavatrice promette di restituire nuovamente un naturale colorito ai nostri capi sbiaditi. Così facendo, potremo tirare un sospiro di sollievo perché avremo così risolto il nostro problema in quattro e quattr’otto. Ci basterà semplicemente riporre delle foglie d’ alloro circa 10 insieme ad un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio all’interno di un sacchetto che andiamo poi a riporre in lavatrice insieme al nostro bucato. A quel punto non ci resta che azionare la lavatrice ed eseguire il nostro lavaggio. Al termine di quest’ultimo potremo ammirare il risultato: mai più capi sbiaditi!