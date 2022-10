Passala sul vetro e vedrai che risultato: non sono mai stati così splendenti e senza aloni

Vuoi un vetro senza aloni e sempre splendente? Siamo certi che questo piccolo trucchetto non l’avresti mai pensato: vedrai che risultato.

Una vera e propria dannazione per tutti gli amanti del pulito: il vetro sporco! Quante volte vi è capitato di strofinarlo attentamente ed accuratamente e magari acquistare quei prodotti mirati alla sua pulizia, ma di non aver ottenuto un risultato brillante? Siamo certi: tantissime volte! Oggi vogliamo raccontarvi un piccolo ‘trucchetto’ che potrà esservi molto utile per fare uscire un vetro pulitissimo e senza aloni.

Un vetro senza aloni non sarà più un’utopia, ma un sogno che si realizza! Con questo piccolo, ma utile consiglio che vi daremo tra quale istante, infatti, vi assicuriamo che le vostre finestre ritorneranno ad essere brillanti come se fossero nuove.

Per far risultare i vetri delle vostre case senza aloni e super brillanti, c’è un trucchetto a cui non avete mai pensato! Tutto quello che dovete fare è ‘armarvi’ di un panno leggermente bagnato, un ‘ingrediente’ che sicuramente avrete in casa e molto altro ancora. Pronti a saperne di più? Vedrete che risultato!

Come avere un vetro senza aloni? Non ci hai mai pensato: trucchetto geniale!

Non solo la pioggia più rovinare tutto il nostro lavoro, ma anche gli aloni possano far risultare completamente vana ed inutile la pulizia dei nostri vetri. D’altra parte, si sa: quando si utilizza una pezza un po’ troppo bagnata o utilizzata diverse volte, un effetto opaco c’è sempre. Cosa fare, quindi, per evitarlo ed avere un vetro pulitissimo senza neanche un minimo di aloni? Forse non tutti lo sanno, ma c’è un piccolo trucco del tutto naturale che in quattro e quattr’otto rimedierà alla vostra preoccupazione. Tutto quello che vi occorre, come dicevamo, è una pezza leggermente umida, un po’ dell’acqua mischiata all’aceto ed il frutto di una pianta. Davvero clamoroso, non trovate? Vi assicuriamo, però, che i risultati sono davvero garantiti.

Se vi dicessimo che è la patata ‘l’ingrediente’ segreto di un vetro pulito, trasparente e senza aloni, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è davvero così! Il procedimento è semplicissimo:

Tagliate una patata a metà e strofinate il vostro vetro;

Con una pezza leggermente bagnata nell’acqua ed aceto continuate a strofinare;

Asciugate il tutto con un panno asciutto.

Ecco qui: il gioco è fatto! Se seguite con attenzione tutti i passaggi sopraelencati, il vostro vetro ritornerà ad essere come nuovo.

Avreste mai immaginato questo piccolo ‘trucco’?

Un piccolo consiglio

Una volta passata la patata sul vetro e strofinatolo con una pezza leggermente inumidita, non vi resta che asciugarlo e godere della sua brillantezza. Fate molta attenzione, però: oltre ad utilizzare un panno asciutto, c’è anche un altro metodo che vi evita la formazione di quei pelucchi fastidiosi. Immaginiamo che tutti noi abbiamo dei calzini in casi, vero? Ebbene. Prendetene anche solo uno e – se proprio non avete a disposizione un panno asciutto per il vostro vetro – asciugate il vostro vetro. Il risultato che ne uscirà sarà davvero pazzesco!