Si tratta di un vero incubo in inverno: hai appena lavato i vetri, ma piove, allora posa il detersivo e rimedia così in 2 minuti

Una delle cose che inverno ci fa sentire sfiduciati e frustrati è sicuramente la pioggia. C’è chi ama il freddo, ma inzupparsi ogni volta che si esce di casa anche solo per fare la spesa non è certo l’ideale. Inoltre, che fatica tenere casa pulita, tra fango sotto le scarpe e ombrelli sgocciolanti. Hai appena lavato i vetri, ma piove: posa il detersivo, così rimedi in 2 minuti.

Siamo certi che anche voi vi siete ritrovati ad affrontare questo problema odioso, almeno una volta. Vi siete impegnati a fondo per far brillare i vostri vetri ma ecco che quelle goccioline ostinate finiscono per vanificare il vostro sforzo. Volete evitare di ricominciare tutto da capo? Vi spieghiamo subito come fare!

Piove e hai appena lavato i vetri: così rimedi in 2 minuti senza detersivo

No, non temete, non vogliamo dirvi di coprirli con della pellicola o di abbassare le tapparelle. Il nostro suggerimento è un rimedio efficace che una volta provato non vi farete più scappare vista la sua semplicità e il fatto che sia anche super economico.

Non avete bisogno di detergenti, detersivi o prodotti da supermercato. Di sicuro, all’inizio, vi sembrerà quasi impossibile che possa funzionare come trucco, ma presto vi renderete conto, invece, della sua eccezionale efficacia.

Di cosa si tratta? Per far tornare i vetri come nuovi senza faticare e rimuovere ogni schizzo o alone di gocce di pioggia tutto ciò di cui avete bisogno è della semplice acqua frizzante. Sì, proprio quella che molti di noi amano bere a tavola o che usiamo per la preparazione della pastella per i fritti, per intenderci.

Come si deve usare? Niente di più facile. Munitevi di un flacone spray e riversate al suo interno due o tre bicchieri di acqua frizzante. A questo punto asciugate i vetri bagnati di pioggia e poi inumiditeli vaporizzando l’acqua nel flacone. Ora, con un canovaccio di cotone asciutto, andate a ripassare i vetri compiendo sempre lo stesso movimento.

Importante, infatti, è seguire sempre la stessa direzione, dall’alto verso il basso, ad esempio. Vi renderete conto che i vetri tornano brillanti, puliti e senza tracce di aloni. Basterà controllare in controluce per rendersi conto che risplendono proprio come quando li avevamo appena insaponati e strofinati con detersivi e vari.

Un metodo semplicissimo da usare in inverno che vi farà risparmiare anche sul detersivo, perché non vi costringerà ogni volta a ripartire da zero quando piove. Come si dice, tentar non costa nulla e in questo caso è nel senso letterale del termine, possiamo ammetterlo!