Ecco finalmente svelata la soluzione definitiva per non vedere mai più uno scarafaggio o una blatta in casa. Funziona davvero!

Di sicuro anche a te sarà capitato almeno una volta nella vita di trovare uno scarafaggio o una blatta in casa. Che orrore! Ad ogni modo, a parte il disgusto, è bene trovare una soluzione al problema una volta per tutte, specialmente se ciò accade piuttosto di frequente.

Ebbene, se stai cercando un rimedio efficace al cento per cento sei capitato nel posto giusto. Sì, perché quest’oggi vedremo come dire addio per sempre a questi orribili insetti. Come? Continua a leggere i prossimi paragrafi e lo scoprirai!

Come prevenire il problema

Prima di vedere come eliminare per sempre il problema degli scarafaggi e della blatte in casa, vediamo come prevenirlo all’origine. Sì, perché anche se non ti è mai capitato di ricevere questi ospiti indesiderati è bene comunque fare attenzione ed adottare un comportamento tale da evitare che questo possa accadere in futuro. A tal proposito, bisognerebbe:

evitare di lasciare rifiuti in giardino o sul balcone dato che è proprio dall’esterno che si introducono questi insetti;

sigillare i punti d’ingresso come crepe e fessure vicino a porte, lavandini, aperture di cucine e bagni;

se si trova un nido, è bene distruggerlo immediatamente;

mettere delle trappole a scopo preventivo;

fare attenzione a ciò che introduci in casa dall’esterno per esempio quando si va a fare la spesa oppure si riceve un pacco;

pulire regolarmente la propria abitazione dato che blatte e scarafaggi proliferano soprattutto laddove c’è sporcizia;

mangiare sempre nella stessa stanza evitando, così, di fare briciole per tutto l’appartamento.

La soluzione per non vedere più uno scarafaggio o una blatta

Al di là dei consigli soprariportati utili soprattutto per la prevenzione, vediamo ora come comportarci qualora ci sia un’infestazione di blatte in casa. In particolare, ecco quali sono i prodotti presenti in commercio più efficaci per sbarazzarsi del problema una volta per tutte.

Spray insetticida: sul mercato ce ne sono di diversi. Quasi tutti contengono il Ciflutrin, un prodotto chimico usato per uccidere gli scarafaggi. Basta spruzzarlo sul nido o nei punti da cui le blatte si introducono in casa nostra e lasciare agire. Attenzione, però, perché si tratta come abbiamo visto di un prodotto nocivo anche per la nostra salute.

Ultrasuoni: sono dei repellenti che emettono dei suoni non udibili dall’uomo, ma che sono estremamente fastidiosi per topi e insetti. Sono molto efficaci e funzionano bene sia in casa che all’aperto. Inoltre, sono anche ecologici e quindi non velenosi.

Oltre a questi sistemi, si possono adottare anche pesticidi professionali che però, se non si sanno utilizzare, possono rivelarsi molto pericolosi.