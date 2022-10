Pasta e fagioli come la fanno a Napoli: i trucchi e i consigli per averla ‘azzeccata’

Se volete preparare una pasta e fagioli che vi faccia sentire davvero a Napoli, questa ricetta fa per voi: sarà amore al primo assaggio!

Vi sarete sicuramente chiesti quale sia il segreto per una pasta e fagioli cremosa come quella che, per tradizione, è uno dei primi piatti più famosi di Napoli. Chiunque viva nel magnifico capoluogo campano o abbia avuto la fortuna di andarci da turista, sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Un piatto semplice ma ricco di sapori e profumi, nato dall’usanza delle famiglie contadine di rifocillarsi con questa delizia al termine di faticose giornate di lavoro nei campi.

Ovviamente esistono diverse varianti, ma quella tipica partenopea prevede ingredienti ben precisi, a cominciare dalla pasta che quasi sempre è mista. Oppure la cotenna di maiale o le cozze! La ricetta che vi illustriamo prevede la prima, ma se voleste optare per le seconde, vi basterà farle aprire in un tegame a parte e seguire la stessa identica procedura.

Seguendo questi facili passaggi, anche voi riuscirete ad ottenere la vera pasta e fagioli alla napoletana. Pronti a scoprire i segreti di questo piatto che vi conquisterà al primo assaggio?

Ricetta della pasta e fagioli ‘azzeccata’: vi sembrerà di stare a Napoli

Gli ingredienti, in dosi per 4 persone, sono:

Pasta mista 320 gr.

Fagioli cannellini secchi 300 gr.

Pomodori pelati 400 gr.

Cotenna di suino 80 gr.

Concentrato di pomodoro 15 gr.

Olio extravergine d’oliva 80 gr.

Aglio 3 spicchi

Sedano 80 gr.

Alloro 2 figlie

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Prima di tutto, mettete in ammollo i fagioli minimo per 6 ore, dopodiché scolateli, sciacquateli e versateli in una pentola nella quale aggiungerete una abbondante quantità di acqua fredda. Aggiungete le 2 foglie di alloro e fate bollire.

A questo punto, abbassate leggermente la fiamma e continuate a far cuocere i fagioli per un quarto d’ora/venti minuti eliminato col colino la schiuma che potrebbe formarsi in superficie. Intanto, sbucciate gli spicchi d’aglio, pulite il sedano e tritateli in un mixer per qualche secondo. Mettete il composto in una pentola con l’olio per far insaporire e aggiungete i pelati.

Dopo circa 15 minuti di cottura, togliete l’aglio e versate il sugo nella pentola con i fagioli. Aggiungete il concentrato di pomodoro e la cotenna intera e lasciate cuocere per un paio d’ore. Eliminate poi le foglie di alloro e salate. Calate la pasta direttamente nella pentola dei fagioli e ricordate di mescolare spesso per evitare che si attacchi. Quando la pasta sarà cotta, spegnete il fuoco e mettete il pepe. Mescolate e coprite il tegame con un coperchio. Fate riposare per 5 minuti prima di servire.

Potete scegliere al posto del pepe, anche il peperoncino. Anche la cotica si può sostituire con la pancetta dolce a cubetti. Se conservate la pasta e fagioli in frigorifero, copritela con la pellicola trasparente e non tenetela lì più di 2 giorni.