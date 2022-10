Puoi volergli tutto il bene del mondo ma loro non cambiano: questi segni zodiacali sono cattivi

Ci sono segni zodiacali davvero cattivi e, per quanto tu possa donare loro il meglio di te, non esiteranno a farti del male: sai quali sono?

“Chi ha deciso di fare del male non fatica a trovare un pretesto per farlo”, diceva Aristotele. Sebbene nessun essere umano sia solo buono o solo cattivo, è un dato di fatto che esistono persone più propense a dare ascolto alla loro parte ‘oscura’ ed a comportarsi secondo ciò che questa detta loro. Ovvio, quindi, che non bisogna mai abbassare la guardia contro di loro e cercare, se possibile, di prevenire i loro colpi bassi.

Un aiuto per riconoscere un cattivo da lontano ce lo dà l’astrologia: sì, a quanto pare quest’antica disciplina dalle origini millenarie può fornirci degli indizi per scoprire in anticipo chi potrebbe agire in modo losco nei nostri confronti. Di quali indizi parliamo? Ovviamente dei segni zodiacali che, secondo lo zodiaco, sarebbero cattivi per natura.

Se infatti il carattere di una persona dipende anche dalle sue esperienze passate, dal tipo di educazione ricevuta e dal contesto in cui ha vissuto, l’indole è qualcosa di radicato che nasce e muore con l’individuo. Colpa o merito di questa indole andrebbe in parte al segno zodiacale di appartenenza. Quali sono quindi i segni zodiacali più cattivi?

Ti deluderanno alla prima occasione: i segni zodiacali più cattivi sono loro

In questa particolare categoria troviamo due segni d’acqua, uno di fuoco e due di aria.

Lo Scorpione sarebbe, secondo gli astrologi, il più perfido in assoluto: diffidate dalle sue crisi esistenziali perché sono soliti trincerarsi dietro di esse per scaricarsi la coscienza ogni volta che rovinano i rapporti con gli altri.

Nonostante sia romantico e portato all’emotività, il Cancro può rivelarsi davvero malvagio: se ricevono del male, o sono convinti di aver subito un torto, non ci pensano due volte a mettere in atto una vendetta terribile.

Come tutti i segni ‘doppi’, i Gemelli racchiudono in sé due personalità spiccatamente antitetiche: sono sia buoni che cattivi e se possono riceverne dei vantaggi, non esitano a tradire nel peggior modo possibile.

A sorpresa, in questa lista alquanto inquietante troviamo anche la mansueta e accomodante Bilancia. I nati sotto questo amano la stabilità e se qualcuno può rappresentare un pericolo per questo equilibrio, non si fanno scrupoli a distruggerlo.

Infine l’Ariete che, con la sua tempra da leader, è molto competitivo e decisamente il più battagliero sul lavoro: coloro che appartengono a questo segno, per fare strada sono disposti a dare filo da torcere ai loro rivali. E senza neanche andare troppo per il sottile.

Appartenete a qualcuno di questi segni? Se sì, vi riconoscete in queste descrizioni?