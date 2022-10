Questa truffa telefonica sta mettendo in difficoltà diverse persone: ecco come difendersi

Questa truffa telefonica sta mettendo in grave difficoltà diverse persone: ecco di che cosa si tratta e come difendersi. Tutte le info utili.

Nella vita di tutti i giorni sono diversi i tentativi di truffa e gli inganni a cui è bene prestare la massima attenzione. Dalle truffe telefoniche al phishing, senza dimenticare le truffe del bancomat.

Insomma, per non incorrere in brutte sorprese non bisogna mai abbassare la guardia, nemmeno quando crediamo di essere al sicuro da tutto questo. Sì, perché non si sa mai quando qualche malintenzionato potrebbe entrare in azione. Ad ogni modo, quest’oggi vogliamo parlarti di una truffa telefonica che nell’ultimo periodo si è molto diffusa, facendo numerose vittime. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Continua subito a leggere il nostro articolo e lo scoprirai.

Questa truffa telefonica sta mettendo in difficoltà diverse persone

Sicuramente tra le truffe più comuni degli ultimi anni ci sono quelle telefoniche. Ne esistono di diversi tipi, per esempio quella dell’sms da parte di finti enti accreditati come l’Inps oppure Poste Italiane che mirano a rubare i dati sensibili dei malcapitati e sottrarre loro ingenti somme di denaro dal conto corrente.

Non di rado capita, poi, di ricevere telefonate da presunti operatori di aziende di gas ed energia che cercano di farci stipulare contratti fasulli sempre con l’intenzione di spillarci dei soldi. La truffa che, però, sta mettendo in serie difficoltà moltissimi cittadini in quest’ultimo periodo è un’altra. Stiamo parlando della truffa del trading online per telefono. Scopriamo subito di che cosa si tratta e come difendersi da essa.

Di che cosa si tratta e come difendersi

Come abbiamo detto poco fa, una delle ultime truffe messe in atto dai criminali del settore è quella del trading online per telefono. In pratica, i malintenzionati ci offrono la possibilità di guadagnare un bel gruzzoletto attraverso investimenti finanziari e in Borsa.

Ad un primo colpo d’occhio, tutto potrebbe sembrare nella norma. Tuttavia, bisogna prestare attenzione ad alcuni dettagli ben precisi per capire se davanti a noi si prospetta una truffa a tutti gli effetti. Sicuramente un primo campanello d’allarme è la promessa di facili guadagni. Fare, investimenti in Borsa, infatti, non è semplice quanto possa sembrare e bisogna avere delle competenze economiche specifiche per poter valutare correttamente i rischi e le opportunità.

Per quanto riguarda invece gli aspetti pratici, il numero da cui proviene la chiamata può essere sia italiano che straniero. Dopodiché, il presunto operatore ci chiederà di investire una certa cifra promettendoci guadagni assicurati senza, però, dire con esattezza da dove proverrebbero i soldi.

Può essere anche che in un primo momento, a fronte di un investimento di poche centinaia di euro, il truffatore ci faccia guadagnare qualcosa per conquistarsi la nostra fiducia, ma con il passare del tempo ci farebbe poi perdere tutto il nostro capitale, diventando irreperibile al telefono. Pertanto, prima di dover procedere per vie legali, è bene fare molta attenzione a questi tentativi di truffa cercando di riconoscere fin da subito i segnali di cui abbiamo parlato.