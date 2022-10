Si chiamano spaghetti alla “puveriello” e sono un piatto napoletano povero di ingredienti ma ricco di gusto, devi proprio assaggiarlo!

Non sempre abbiamo il tempo o la possibilità di materiale di fare grosse spese al supermercato. Per questo, di tanto in tanto, è possibile anche ingegnarsi con ciò che si ha già in casa per quanto riguarda pranzo o cena. Spaghetti alla “puveriello”: piatto napoletano povero di ingredienti ma ricco di gusto, come si prepara.

Vi assicuriamo che, pur non essendo un primo costoso e ricco come quelli che tanto ci piacciono, non vi deluderà: il suo gusto eccezionale è davvero irresistibile e la cosa bella è che ci costerà solo pochi euro. Vi abbiamo incuriositi? Allora andiamo a prepararlo insieme!

Come si preparano gli spaghetti alla “puveriello”: piatto napoletano economico ma squisito

Alcuni di voi staranno storcendo il naso, convinti che con pochi euro non si possa dar vita ad una pietanza che piaccia a tutta la famiglia e che sia anche nutriente e semplice da realizzare. Noi vi dimostreremo il contrario!

Guardate voi stessi com’è breva la lista degli ingredienti:

Spaghetti;

3 uova;

Olio, sale e pepe quanto basta;

Parmigiano grattugiato (o pecorino per chi preferisce) quanto basta.

Esatto, non avete letto male, tutto ciò che occorre è quello che vi abbiamo indicato. E aspettate di vedere il procedimento, resterete a bocca aperta di fronte alla sua semplicità. Iniziamo subito riempendo una pentola con l’acqua per cuocere la pasta e portiamola sul fuoco. Saremo a tavola in circa un quarto d’ora.

Mentre la nostra pasta cuoce o, meglio, quando è giunta a circa metà cottura prepariamo il condimento. Riversiamo abbondante olio d’oliva in un padella antiaderente e facciamo scaldare a dovere. Ora rompiamo all’interno le uova, ma attenzione: non rompetele o sbattetele, fingete di volerle cuocere a occhio di bue.

Scoliamo quindi gli spaghetti ma prima mettiamo via una tazzina di acqua di cottura che potrebbe servirci per mantecare. Sistemiamo di nuovo gli spaghetti in pentola e uniamo le uova. Ricordate che anche il tuorlo deve essere cotto e fate scivolare sulla pasta anche l’olio rimasto. Iniziamo a mescolare con energia, dobbiamo fare in modo che le uova si rompano mentre giriamo. Uniamo anche una bella spolverata di parmigiano o pecorino e un pizzico di sale e pepe. Lavoriamo fino a quando non avremo ottenuto una bella consistenza, se necessario aggiungiamo un po’ di acqua di cottura per facilitare il lavoro.

Non resta che distribuire nei piatti e portare a tavola: mai visto un piatto così semplice e gustoso, pronto in un lampo e nutriente, ma soprattutto economico! Vi farà perdere la testa, non c’è alcun dubbio a riguardo.