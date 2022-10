Magari ti vogliono bene ma di sicuro non sanno dimostrartelo: sono i segni zodiacali più burberi

Questi segni zodiacali sono i più burberi in assoluto: magari ti vogliono anche un grande bene, ma non sanno proprio come dimostrartelo.

Non solo è burbero colui che risponde spesso e volentieri male e che coi suoi atteggiamenti non passa assolutamente inosservato, ma anche colui che prova un immenso affetto nei confronti degli altri ma non riesce affatto a dimostrarlo, passando addirittura per anaffettivo.

Vi è mai capitato di incontrare una persona che non riesce a dimostrare il suo affetto nei vostri confronti? La giustificazione dinanzi ad un comportamento del genere è proprio questo: “È questione di carattere, non ci puoi fare niente”. In effetti, è proprio così! Ci sono alcune persone che, proprio per via del loro carattere, non sono solite esprimere i propri sentimenti. Questo, ovviamente, non vuole dire che non lo provino nei confronti dei loro cari, ma solo che non riescono a dimostrarlo. Siete curiosi, però, di sapere quali sono quei segni zodiacali più burberi in assoluto? Scopriamoli tutti.

Quali sono i segni zodiacali più burberi in assoluto: non riescono a dimostrare il loro affetto

I segni più burberi dello Zodiaco sono proprio quelli che non riescono a dimostrare i propri sentimenti nei confronti degli altri. Che si tratti di riconoscenza, puro bene o amore vero, queste persone non fanno nulla per far capire alle persone che gli stanno accanto quanto sia immenso l’affetto che provano per loro. Così, iniziano ad adottare un atteggiamento scostante ed indifferente, rischiando addirittura di passare per ‘cattivi’. Ne conoscete anche voi qualcuno di questi?

Non tutti siamo uguali e se da una parte c’è chi ha un animo buono, pure e non perde occasione di poter dimostrare il proprio affetto nei confronti degli altri, dall’altra c’è chi non ci riesce affatto! Questo, come dicevamo poco fa, non significa affatto che non vi vogliano bene o non vi amino, ma solo che non sono assolutamente in grado di dimostrare i propri sentimenti. Curiosi di sapere quali sono in particolare?

Acquario: se c’è una cosa che questo segno non sa fare è proprio dimostrare il suo affetto nei confronti degli altri. Che siano amici, figli, parenti o partner, chi è nato sotto queste stella non sarà affatto in grado di farvi capire quanto voi siete importante per lui;

se c’è una cosa che questo segno non sa fare è proprio dimostrare il suo affetto nei confronti degli altri. Che siano amici, figli, parenti o partner, chi è nato sotto queste stella non sarà affatto in grado di farvi capire quanto voi siete importante per lui; Ariete: anche questo è un segno che non riesce a dimostrare il proprio affetto negli altri! Quando è il momento di dare piccole attenzioni, ovviamente, le da senza alcun problema, ma è molto raro;

anche questo è un segno che non riesce a dimostrare il proprio affetto negli altri! Quando è il momento di dare piccole attenzioni, ovviamente, le da senza alcun problema, ma è molto raro; Pesci: il segno più burbero in assoluto è proprio questo. Dietro ad un’apparente timidezza, si nasconde un’incapacità di mostrare i proprio sentimenti verso gli altri. Quando ci riesce, però, è inarrestabile!

Così come altre volte, anche in questo caso vi confermiamo che può sempre essere un’eccezione che conferma la regola!

Voi, invece, di che segno siete?