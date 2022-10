Altro che con la pasta! Aggiungi questo ingrediente ai ceci ed assapora questa novità: una delizia!

Non solo con la pasta: se aggiungi questo ingrediente ai ceci assaporerai una novità clamorosa: fallo anche tu, una delizia indiscussa.

Oltre la zucca, con cui si possono preparare delle deliziose frittelle, e le castagne, anche i ceci rappresentano uno dei piatti tipici dell’autunno. Con la pasta sono davvero favolosi ed anche ‘assoluti’ sono super gustosi, ma se vi dicessimo che abbiamo appena scoperto un’altra ricetta super cremosa e squisita? Oltra alla classica ricetta, infatti, si ha la possibilità di aggiungere i ceci ad un altro succulentissimo ingrediente, che darà vita ad un piatto delizioso.

Ci è capitato diverse volte di raccontarvi quanto sia possibile variare in cucina e creare dei piatti completamente ‘insoliti’ rispetto a quelli tradizionali! Avreste mai immaginato, ad esempio, che avreste potuto servire ai vostri ospiti una parmigiana di melenzane diversa dalla classica? Stavolta vogliamo proporvi un altro piatto completamente nuovo, che sicuramente metterà tutti d’accordo. La ‘materia prima’, come dicevamo, sono proprio i ceci. Sia chiaro: non c’è solo questo nel vostro pasto! Se aggiungete, infatti, questo ingrediente, verrà fuori qualcosa di pazzesco. Potrete farlo mangiare persino ai vostri bambini, pensate!

Aggiungi questo ingrediente ai ceci e senti la novità: pazzesco!

Se pensavate di poter cucinare i ceci solo con la ‘solita’ pasta, vi sbagliavate davvero di grosso! Così come con tantissimi altri legumi, anche questi possono essere abbinati a tantissimi altri ingredienti in modo da ‘creare’ ed assaggiare dei piatti squisitissimi. Quello di cui vi parleremo tra qualche istante, è proprio tra questi. Tutto quello che ci occorre saranno, appunto, dei ceci già cotti e il frutto di una pianta in particolare. Quale esattamente? La risposta è semplicissima: la patata!

Il piatto che vi consigliamo oggi è, infatti, una deliziosa zuppa di ceci e patate, che piacerà ai vostri familiari ed ospiti ma anche ai più piccoli. Insomma, vi assicuriamo che se cucinate questo piatto, il successo sarà davvero assicurato. Gli ingredienti che ci occorrono sono:

2 spicchi d’aglio;

200 gr di ceci già cotti;

3 patate;

rosmarino ed alloro quanto basta, anche se vi consigliamo una piccola quantità;

sale, pepe e pecorino;

3 cucchiai di olio;

Guanciale o lardo a cubetti;

Il procedimento da seguire per questa deliziosa zuppa è davvero semplicissimo:

In una pentola capiente, aggiungeteci dell’olio ed immergete il vostro guanciale o lardo a cubetti insieme al rosmarino ed alloro e fate cuocere fino a raggiungere una certa doratura;

Tagliate le vostre patate a cubetti ed aggiungetele al composto precedentemente cucinato, fatele insaporire per qualche secondo ed, in seguito, aggiungete l’acqua, facendo cuocere il tutto per circa 20 minuti;

Aggiungete il pepe, se volete, i ceci e lasciate sul fuoco per altri 20 minuti non dimenticando mai di mescolare;

Rimuovete, infine, il rosmarino e l’alloro, aggiungete il pecorino continuando a mescolare e servite la vostra zuppa di ceci e patate ai vostri ospiti.

Una vera delizia, non trovate?