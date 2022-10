Whatsapp ha deciso di cambiare: come sarà d’ora in poi l’app di messaggistica

Whatsapp ha deciso di cambiare e apportare nuove modifiche: come sarà d’ora in poi l’app di messaggistica

Quasi tutti hanno scaricato Whatsapp sul cellulare e lo usano ogni giorno. Questa applicazione ha cancellato la distanza che si faceva sentire soprattutto tra coloro la cui lontananza era un dato di fatto. Prima infatti era molto difficile parlare con una persona che per esempio viveva all’estero. Mettersi in contatto voleva dire pagare anche abbastanza.

Adesso, con l’utilizzo di questa app è semplice e gratuito conversare con le persone che non sono vicine a noi. Questa infatti offre un servizio gratuito di messaggistica disponibile a livello internazionale. Consente di inviare messaggi testo e anche vocali, di effettuare chiamate e videochiamate, anche con più persone e di gruppo. Possiamo inviare e condividere con i nostri familiari, amici e conoscenti video, immagini, documenti, la nostra posizione ma anche dei contenuti.

Oggi nessuno riesce a farne a meno. Molte volte è capitato di avere un blocco dell’applicazione e il panico ha preso il sopravvento. Tutti a chiedersi cosa fosse successo e sono stati milioni i messaggi a tal proposito riportati sui social come facebook, twitter e instagram. E’ capitato raramente che il blocco avesse un prolungamento di molte ore ma quando è successo il caos non si è fermato fino a quando non è tornata ogni cosa in ordine. Spesso l’app avvia delle modifiche o delle novità ma prima ancora avvia delle fasi di sviluppo. In questi giorni è partita la notizia che Whatsapp ha deciso di cambiare ancora: scopriamo che cosa accadrà.

Whatsapp ha deciso di cambiare ancora una volta: come sarà d’ora in poi l’app di messaggistica istantanea

E’ capitato moltissime volte che Whatsapp abbia avviato nuove procedure per mettere in atto dei cambiamenti, delle modifiche o anche delle novità. Per esempio prima quando inviavamo una foto questa restava lì in chat. Adesso è possibile anche applicare la modifica che venga vista una sola volta. Quindi chi ha già aperto l’immagine non può più vederla perchè c’è stata una sola condivisione.

In questi giorni la famosa applicazione di messaggistica ha avviato nuovi meccanismi per mettere in pratica un’altra novità. Dovrebbe infatti essere rilasciata una nuova versione beta per i dispositivi basati su Android, ma di che cosa si tratta? Tra le modifiche avremo la possibilità di inoltrare i video, le immagini, le Gif e i documenti con una didascalia.

Al momento questa nuova funzione si trova in una fase di sviluppo, ma presto tutti i dispositivi android potranno farne uso. Questa è soltanto una delle tante modifiche che Whatsapp si avvia ad avere, oltre a quelle che sono state già apportate. Come succede spesso, le novità non mancano mai e dobbiamo aspettarci sempre dei cambiamenti.