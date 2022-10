Whatsapp, la novità che tutti aspettavano: nessuno potrà più vederti online, scopri come!

Finalmente potrai nascondere il tuo stato online a tutti su Whatsapp: se anche tu attendevi questa novità, ecco cosa devi fare.

Whatsapp continua ad intercettare le esigenze dei milioni dei utenti che lo utilizzano da anni e mettere a punto nuovi sistemi per soddisfarle quanto più possibile. Fin dal 2009, anno della sua nascita, il servizio di messaggistica istantanea più famoso al mondo ha apportato modifiche e miglioramenti che ne hanno semplificato l’uso.

Essendo uno strumento di grandissima utilità anche per quanto riguarda aspetti che non siano puramente di svago, come la condivisione di documenti ed informazioni importanti a livello lavorativo, c’è sempre stata una grande aspettativa sulle sue funzioni. Talvolta, per migliorare la proprio esperienza sull’app, è necessario conoscerne a fondo alcuni trucchetti di cui spesso non usufruiamo semplicemente perché ignari della loro esistenza.

Un’impostazione che può semplificarci non poco la vita, ad esempio, è quella che permette di inviare lo stesso messaggio a più utenti senza dover per forza inserirli in una chat di gruppo. Quasi nessuno sfrutta questa possibilità ma, come abbiamo visto, bastano davvero pochi passaggi per poterlo fare. Un’altra questione sicuramente molto gettonata riguarda la privacy: qui, ad esempio, vi abbiamo parlato dell’importanza della crittografia End to End per tutelare la riservatezza delle chat.

Da qualche settimana, poi, è finalmente disponibile per molti più utenti un’altra opzione molto attesa e cioè la possibilità di nascondere lo stato online mentre si sta usando l’app. Non ci credete? Guardate qua!

Whatsapp, disponibile la funzione più richiesta: novità imperdibile

Come sicuramente sapete già, fino a poco tempo fa l’unica opzione concessa per avere maggiore riservatezza riguardo alla propria attività su Whatsapp era nascondere a tutti i contatti l’orario dell’ultimo accesso. Sebbene ciò impedisse di sbirciare l’ultimo accesso degli altri, molti hanno scelto di usufruirne. Questo stratagemma però non bastava ad impedire che il proprio stato online fosse visibile se si aveva l’app aperta.

Ora, non sarà più così: grazie all’aggiornamento di Whatsapp Beta per Android alla versione 2.22.21.8, nessuno, ma proprio nessuno potrà sapere che siete online senza il vostro consenso. Come fare per utilizzare l’opzione? E’ davvero semplicissimo:

aprite Whatsapp e andate in Impostazioni

cliccate su Account e Privacy

andate su “ultimo accesso e online”

sotto a “Chi può vedere il mio ultimo accesso”, vedrete la nuova sezione “Chi può vedere quando sono online”.

a quel punto potete scegliere tra le due opzioni : Tutti o Identico a ultimo accesso. Se avrete impostato su “Nessuno” la possibilità di vedere l’ultimo accesso, non dovete fare altro che spuntare la casella “Identico a ultimo accesso”.

Cosa aspettate a controllare se anche per il vostro Whatsapp è disponibile questa straordinaria novità?