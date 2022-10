La funzione di Whatsapp che quasi nessuno conosce: finalmente risolverai quel problema con la chat

La regola d’oro che risolverà finalmente uno dei problemi più comuni quando usi la chat di Whatsapp: fai così e guarda cosa succede!

Da quando è entrata a far parte delle nostre vite, Whatsapp ha rivoluzionato il mondo della comunicazione in un modo che fino a 10 anni fa forse non avremmo neanche immaginato. La rapidità di condivisione delle informazioni ha raggiunto livelli davvero sorprendenti e, nel bene o nel male, è diventata un aspetto essenziale della nostra società.

Solo in Italia, sono circa 33 milioni gli utenti che quotidianamente usufruiscono di questa app nata nell’ormai lontano 2009 e che ogni anno ha conquistato una platea sempre più vasta. Foto, video, gif, meme, link e tantissimo altro da condividere con amici, colleghi e familiari sono ormai una parte della nostra routine. Eppure, nonostante se ne faccia un uso costante, alcune sue funzioni sono ancora un ‘mistero’ per molti. In realtà, si tratta di dettagli semplicissimi a cui però molte volte non si presta attenzione rinunciando a beneficiare dei vantaggi che potrebbero offrire.

Un esempio potrebbe essere quello del cambio dello sfondo di una chat. Basterà andare su Impostazioni e selezionare la voce Chat per poi scegliere uno degli Sfondi proposti dalla galleria. Oppure, il trucchetto per nascondere a qualcuno di aver letto il messaggio che vi ha inviato e a cui avete dimenticato di rispondere!

C’è poi un passaggio che ci permetterà finalmente di non avere più problemi quando dobbiamo inviare lo stesso messaggio a più contatti. Siamo sicuri che molti di voi trovano difficoltà a trovare la soluzione in questa circostanza, ma vi assicuriamo che, con pochi passaggi, l”arcano’ vi sarà svelato.

Whatsapp, la soluzione immediata al problema che tutti hanno con la chat: come risolvere una volta per tutte

Quante volte vi è capitato di dover inviare lo stesso messaggio a più persone che però non facevano parte della stessa chat di gruppo? Soprattutto nel periodo natalizio, il rischio è di mandare il messaggio più volte allo stesso contatto. Evitarlo sarà davvero molto semplici con queste poche regole.

Aprite Whatsapp e selezionate in alto a destra Nuova Broadcast: vi compariranno tutti i vostri contatti e voi dovrete selezionare coloro a cui volete inviare lo stesso messaggio. Nessuno saprà anche altri lo hanno ricevuto identico. Eviteremo così ‘brutte figure’ e guadagneremo parecchio tempo.

Sono davvero tanti i segreti di Whatsapp che potrebbero tornare molto utili, soprattutto per le nostre conversazioni: di recente vi abbiamo parlato anche del metodo per non far scoprire che siete online, oppure di come proteggere ulteriormente la vostra privacy.

Tutti sistemi molto più facili di quanto si immaginerebbe e che miglioreranno notevolmente la vostra esperienza di messaggistica istantanea.