Whatsapp, solo così la tua privacy è al sicuro: quello che devi fare è molto semplice

Per proteggere la privacy del tuo Whatsapp, basta adottare alcuni accorgimenti: in pochi semplici passaggi, ti libererai da ogni rischio.

Lo usiamo praticamente tutti i giorni condividendo foto, video, documenti importanti e tanto altro: Whatsapp ha rivoluzionato le nostre vite e il suo successo appare ormai inarrestabile in tutto il pianeta. Che il tuo cellulare sia un Android o un iPhone, un Samsung o un Huawei, questo servizio gratuito di messaggistica istantanea è assolutamente irrinunciabile per tutti gli utenti di smartphone.

Come ogni app utile a scambiare anche informazioni personali, però, anche Whatsapp potrebbe nascondere un ‘lato oscuro’. Ci riferiamo alla tutela della privacy, che potrebbe essere messa a rischio se non si conoscono delle regole fondamentali. Un ottimo modo per proteggersi da ogni pericolo in tal senso è quello di mettere in sicurezza l’account.

Per farlo ci sono vari modi. Puoi scegliere l’accesso con password evitando così di cercare tra le impostazioni del telefono. Puoi addirittura impostare come ‘chiave’ di sblocco la tua impronta digitale. E’ semplicissimo: vai nel menu Impostazioni, seleziona Account -> Privacy e premi sul menu Blocco con impronta digitale. Per sbloccare, ti basterà spostare l’interruttore su Sblocca con impronta digitale. Gli iPhone più recenti permettono anche il riconoscimento facciale col sistema Face ID.

L’alternativa all’impronta digitale è la verifica in due passaggi grazie alla creazione di un PIN. Anche questo sistema è semplicissimo, vediamo in cosa consiste.

Come aumentare la sicurezza della privacy di Whatsapp: è davvero un gioco da ragazzi

Prima di procedere a spiegare come attivare la verifica in due passaggi, precisiamo che essa può anche aggiungersi al riconoscimento dell’impronta digitale e non per forza sostituirlo. La differenza tra i due sistemi sta nel fatto che il PIN viene chiesto solo al riavvio del cellulare o se iniziamo ad usarne uno nuovo.

Come impostare quindi la verifica in due passaggi? Clicca su Impostazioni in alto, vai su Account e attiva l’opzione in questione. Scrivi un PIN di 6 cifre che cercherai di ricordare dal momento che ne avrai bisogno per accedere al tuo account quando cambierai telefono. Dopo aver digitato il codice, clicca su “Avanti” e ripeti nuovamente le 6 cifre per confermare.

Se dovesse capitarti di dimenticare il PIN, potrai ricevere un codice provvisorio ad un indirizzo mail da te indicato. Se invece non avevi dato nessun indirizzo mail e non ricordi più il tuo codice di accesso all’account Whatsapp, questo viene bloccato per una settimana. Dopo 30 giorni, l’account viene eliminato nel momento in cui vi si accede nuovamente e si creato un altro account.

Altro sistema molto utile per salvaguardare la privacy delle nostre conversazioni Whatsapp è la crittografia End to End (E2EE) che rende i messaggi illegibili a chiunque eccetto a colui che li invia e a colui che li riceve. Si tratta di una protezione automatica: come avrete certamente notato, ogni volta che apriamo per la prima volta una conversazione con un contatto, nella chat compare la scritta “i messaggi che invii in questa chat e le chiamate sono ora protetti con la crittografia end-to-end”.

Voi quale sistema di tutela della privacy usate?