Di solito tengono a bada l’istinto, ma talvolta possono lasciarti di stucco: occhio a questi tre segni

I segni zodiacali più impulsivi sono l’Ariete e il Gemelli, ma ce ne sono tre che seguono l’istinto solo in certi casi: fai attenzione!

C’è chi sostiene che l’impulsività sia una grande qualità, perché indice di spontaneità e schiettezza, e chi invece la ritiene un grosso difetto. Chi è impulsivo, infatti, spesso è portato a decisioni e reazioni poco sagge, dalle conseguenze in molti casi ‘nefaste’. Sicuramente, alla base di questa caratteristica ci sono motivazioni dettate dall’indole della persona e dalle esperienze vissute. Secondo alcuni, però, anche lo zodiaco avrebbe la sua parte di responsabilità.

Come per diversi aspetti della nostra personalità, anche per questo l’appartenenza ad un determinato segno può incidere sulla propensione ad ascoltare o meno la vocina interiore dell’istinto. Quest’ultimo ha un potere enorme nella vita di ognuno. A volte è proprio in base ad esso che ci comportiamo in un modo piuttosto che in un altro dando vita così ad una concatenazione di eventi cruciali dell’esistenza.

Se masticate un po’ di astrologia, saprete certamente che nella classifica dei segni zodiacali più impulsivi il podio spetta all’Ariete e al Gemelli. Il primo non si trattiene quasi mai dal seguire l’onda dei sentimenti positivi o negativi che lo pervadono in quel momento e si comporta di conseguenza senza pensarci due volte. Il secondo ha uno spirito avventuroso che lo spinge continuamente verso nuove esperienze.

Ci sono però altri tre segni che, seppur inclini a controllare l’istinto nella maggior parte delle situazioni, talvolta possono spiazzare tutti cedendo all’impulsività. Ciò accade soprattutto in circostanze ben precise.

Questi segni diventano impulsivi solo in certi casi: ecco quand’è che fanno prevalere l’istinto

Questo trio dello zodiaco è composto da segni che forse non vi aspettate. Si tratta del Sagittario, dell’Acquario e della Vergine.

I Sagittario diventano impulsivi quando sono travolti da emozioni che coinvolgono i rapporti umani: la delusione o la rabbia possono far scattare improvvisamente delle reazioni dettate dall’istinto e generare così delle liti accese.

Quando si trovano di fronte ad una scelta, i nati sotto il segno dell’Acquario mettono da parte ogni razionalità: danno ascolto solo al loro cuore e non si lasciano condizionare dagli altri, anche a costo di commettere errori. E’ vivamente sconsigliato infatti cercare di mettere becco nelle decisioni di un Acquario, potrebbe infastidirsi seriamente!

Infine, in questa speciale categoria, rientra a sorpresa anche la razionale Vergine. Com’è possibile? Semplice: gli appartenenti a questo segno sono noti per la loro tendenza ad analizzare tutto e a seguire la logica, è vero, ma quando si arrabbiano, possono davvero lasciare tutti a bocca aperta. In quel caso, anche loro fanno fatica a tenere a freno la lingua!

Rientrate anche voi nei segni impulsivi solo a volte?