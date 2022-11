Quante spese per i bambini! Ma adesso è in arrivo una buona notizia per i genitori, di che si tratta

Quante spese per i bambini! Ma adesso è in arrivo una buona notizia per i genitori, ecco finalmente svelato di che cosa si tratta.

I figli, si sa, sono una fonte di gioia senza eguale. Inoltre, donano una serie infinite di soddisfazioni per cui vale sempre la pena sentirsi orgogliosi.

Non importa che si tratti di piccoli o grandi traguardi, ciò che conta è continuare a fare passi in avanti e crescere e migliorare insieme a loro. Oltre alle infinite gioie, però, essere genitori comporta anche una spesa considerevole, soprattutto se in casa si hanno ancora dei bambini.

Per garantire infatti loro tutto quello di cui hanno bisogno non sempre bastano le risorse che ogni giorno abbiamo a disposizione. Talvolta, anche gli aiuti e gli incentivi provenienti dallo Stato possono fare la differenza. Soprattutto di questi tempi in cui l’inflazione ha ormai raggiunto livelli a dir poco spaventosi. A tal proposito, è in arrivo per i genitori una splendida notizia. Ecco di che cosa si tratta.

Quante spese per i bambini!

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, essere genitori comporta inevitabilmente diritti e doveri da un lato e soddisfazioni e responsabilità dall’altro. Le spese da sostenere sono infatti tante e riguardano gli ambiti più disparati della vita quotidiana. Dall’educazione all’istruzione, senza dimenticare cibo, vestiti, sport e cultura.

Purtroppo, però, stare al passo con tutto questo non è sempre facile. Soprattutto dal punto di vista economico. Ecco perché lo Stato cerca da sempre di aiutare le famiglie in difficoltà e non solo con una serie di misure, bonus ed incentivi destinati proprio a nuclei famigliari con bambini piccoli. A tal proposito, per i genitori è finalmente in arrivo una bella notizia. Siete curiosi di saperne subito di più? Allora continuate a leggere il nostro articolo e scoprirete tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

In arrivo una buona notizia per i genitori

Per le famiglie con bambini piccoli a carico è finalmente in arrivo una bella notizia. Il nuovo Governo di Giorgia Meloni vorrebbe, di fatto, estendere la lista di articoli per l’infanzia con Iva al 5%. Una misura che ha ovviamente come obiettivo quello di cercare di contrastare il fenomeno sempre crescente dell’inflazione.

Tra i prodotti in questione vi sarebbero: pannolini, biberon, latte artificiale, tettarelle, omogenizzati, prodotti per l’allattamento, prodotti per l’igiene e simili. Inoltre, stando sempre al programma di Fratelli d’Italia, a tutto ciò si aggiungerebbero poi anche alcuni generi alimentari di prima necessità come acqua, carne e pesce.

Ovviamente questa manovra avrebbe un peso non indifferente per le casse dello Stato che si troverebbe a ‘perdere’ all’incirca 100 milioni di euro. Decisamente una bella cifra, tuttavia c’è da dire che questa misura aiuterebbe tantissime famiglie di italiani in difficoltà e altrettanti bambini.