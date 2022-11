Royal Family, il ‘rituale’ di Meghan Markle con il suo primo figlio: riguarda la sua educazione. Ecco che cosa fa.

La Royal Family è spesso al centro dell’attenzione pubblica, non soltanto per il ruolo culturale e politico che riveste, ma anche per il gossip e le numerose curiosità che la riguardano.

Dalle regole a tavola agli infiniti altri rituali che ogni giorno devono seguire. A tal proposito, quest’oggi andremo a parlare della duchessa di Sussex, Meghan Markle, e del suo ruolo di madre. Come, infatti, sappiamo Meghan ed Harry hanno due figli: il primogenito Archie di 3 anni e la piccola Lilibet Diana di 1.

A tal proposito, per quanto i due siano sempre stati dei genitori molto riservati e gelosi della propria intimità, in una recente intervista rilasciata al magazine The Cut la Markle avrebbe rivelato alcuni dettagli riguardanti una sorta di ‘rituale’ a proposito dell’educazione del primo figlio Archie. Ecco che cosa ha detto.

Il ‘rituale’ di Meghan Markle con il suo primo figlio

Come abbiamo detto poco fa, nonostante la riservatezza che li contraddistingue come genitori, anche il Principe Harry e la moglie Meghan Markle di tanto in tanto non mancano di rilasciare qualche intervista in cui capita di svelare qualche piccolo dettaglio riguardante la loro vita provata famigliare.

A tal proposito, la duchessa di Sussex ha recentemente rilanciato un’intervista al magazine americano The Cut in cui avrebbe di fatto parlato di un suo ‘rituale’ con il primogenito Archie. Sapete già di che cosa si tratta? Scopriamolo subito.

Riguarda la sua educazione

Secondo quanto si legge anche su Cosmopolita Uk Meghan Markle avrebbe portato con sé la giornalista Allison P. Davis a prendere il figlio Archie a scuola, così da permetterle di documentare il suo modo di interagire con il primogenito. “Se si dimentica di dire grazie o per favore, Meghan gli ricorda le buone maniere”. Ha riportato la Davis.

Ciò che, però, più di tutto ha catturato la sua attenzione è stato un ‘rituale’ ben preciso. Una volta raggiunto il semaforo, la Markle avrebbe consegnato ad un addetto della sicurezza uno zaino da far avere ad un senza tetto. Ma sapete qual è la ragione di questo gesto così bizzarro? Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni Harry e Meghan starebbero cercando di insegnare al figlio che ci sono persone che purtroppo non hanno una casa e che vivono per strada. Pertanto, avrebbero ideato un kit (il ‘famoso’ zaino) con dentro acqua, cracker al burro di arachidi e barrette di muesli per dare una mano a chi ne ha bisogno.

Ma non finisce qua, perché i duchi di Sussex starebbero anche cercando di educare i figli nel modo più semplice possibile, permettendo loro di andare alle feste degli amichetti, di stare a contatto con la natura e gli animali e di frequentare corsi di danza, musica e teatro per insegnare loro i principi dell’educazione emotiva, la gentilezza ed il rispetto verso gli altri e l’ambiente.