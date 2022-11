Laura Pausini e Paola Cortellesi hanno un’amicizia speciale nata grazie alle loro figlie: scopriamo com’è andata e come si sono conosciute.

L’amicizia è fondamentale nella vita, perchè come si dice ‘chi trova un amico trova un tesoro’, ed è proprio così. Quando troviamo quella persona a cui riusciamo a dire ogni cosa ma soprattutto riusciamo ad essere noi senza mostrare maschere, abbiamo davvero trovato un’amica. E’ un po’ come l’amore, il sentimento è lo stesso, ma vissuto in modo diverso.

Quando abbiamo quei momenti di malessere la prima cosa che facciamo è chiamare la nostra amica o il nostro amico. Soltanto parlandogli ci sentiamo già meglio e iniziamo a sentire quella sensazione di benessere che arriva dopo un lungo e necessario sfogo. Ed è proprio questa l’amicizia nata tra Laura Pausini e Paola Cortellesi. Due grandi personaggi del mondo dello spettacolo, entrambe amate dal pubblico per la professione che da anni svolgono.

Paola è oggi un’attrice, una sceneggiatrice e una comica di grande successo. Dai suoi esordi non ha fatto altro che conquistare i telespettatori e ogni volta, grazie ai suoi spettacoli, sorprende. Laura è una vera e propria star, ha portato la sua musica ovunque nel mondo e ovunque ha ricevuto l’amore degli ascoltatori. Oltre ad essere una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale, in questi anni si è data anche alla conduzione. L’ultima volta l’abbiamo vista sul palco dell’Eurovision Song Contest, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. Tra Paola e Laura è nata una bella amicizia: ma sapete come si sono conosciute? Devono ringraziare le loro figlie.

Laura Pausini e Paola Cortellesi si sono conosciute grazie alle loro figlie: com’è andata davvero

Paola Cortellesi ha raccontato in un’intervista al settimanale F della sua amicizia con Laura Pausini. L’attrice ha spiegato com’è nata, in modo del tutto inaspettato, per una pura coincidenza. A quanto pare sono diventate madri nello stesso periodo e senza conoscersi hanno dato alle loro figlie i nomi l’una dell’altra. Laura ha chiamato sua figlia Paola e la Cortellesi ha chiamato Laura la sua bambina.

Paola ha spiegato che un giorno la chiamò Giorgia per dirle che la cercava la Pausini e le chiese se poteva darle il numero. Non pensava che avrebbe incontrato davvero Laura e che in seguito a quell’incontro sarebbe nata una amicizia che dura ormai da tanti anni. Si sono incontrate per un tè e in quell’occasione le loro figlie si sono volute bene dice: “E io a 40 anni ho fatto amicizia con una star internazionale ma che per me è solo ‘Laura’, una donna incredibile”.

L’attrice ha raccontato che vanno insieme in vacanza e che Laura le prepara a Natale i passatelli in brodo: “E’ un’amica vera”. L’amicizia tra Paola Cortellesi e Laura Pausini è nata per caso ma è stato davvero un bel caso, perchè da allora non è mai finita.