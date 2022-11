Obiettivo risparmio! Solo così puoi cucinare i tuoi piatti senza forno e fornelli, geniale

Obiettivo risparmio: solo così puoi cucinare i tuoi piatti senza utilizzare né il forno né i fornelli. Provaci anche tu: è davvero geniale!

Quando si parla di consumi di gas e corrente elettrica nella vita di tutti i giorni non si può non parlare anche di cucina.

Sì, perché questa semplice attività che svolgiamo quotidianamente comporta una spesa non indifferente che a fine mese incide sulle nostre bollette. Accendere il forno, i fornelli e gli innumerevoli elettrodomestici che oggigiorno siamo soliti usare mentre cuciniamo ha, infatti, un costo ben preciso.

Se vogliamo, quindi, cercare di risparmiare un poco dovremmo provare a preparare pranzi e cene senza forno né fornelli. Come? Ti starai di certo chiedendo. Niente paura, continua a leggere il nostro articolo e lo scoprirai. Davvero geniale!

Come cucinare i tuoi piatti senza forno e fornelli

Per risparmiare sulla bolletta del gas e della corrente elettrica quando siamo in cucina bisognerebbe preparare il pranzo o la cena senza accendere né il forno né i fornelli. Tuttavia, per far ciò non dobbiamo necessariamente mangiare piatti freddi a base di affettati, mozzarella, insalate e pomodori. A tal proposito, ci sono delle altre ricette senza cottura o che hanno bisogno di stare sul fuoco per un periodo brevissimo che possono lasciare tutti a bocca aperta dalla loro bontà. Ecco qualche idea:

vitello tonnato;

insalata di farro;

insalata di ceci;

insalata di pasta, cuocendo quest’ultima a fuoco spento;

toast avocado e salmone affumicato ed altri originali tramezzini;

creme di funghi, broccoli, zucca ecc.

Ad ogni modo, con l’arrivo dell’inverno portare in tavola qualcosa di caldo sarebbe apprezzabile. Pertanto, è possibile sfruttare dei sistemi alternativi per cuocere il cibo senza forno e fornelli. Per esempio si può fare il barbecue, oppure, per chi dispone di un forno a legna, si può optare per questo tipo di cottura. Ancora, è possibile ricorrere alla cottura sottovuoto, al tempo stesso più sana e genuina in quanto quasi del tutto priva di grassi. Infine, un’altra tecnica geniale, in questo senso, è la marinatura che ci permette fra l’altro di insaporire perfettamente le nostre pietanze senza l’aggiunta di grassi e oli inutili.

Altre tecniche alternative

Ma non finisce qua, perché oltre ai sistemi sopra riportati che possono essere considerati piuttosto comuni, ci sono poi anche delle tecniche di cottura alternative e poco conosciute. In Cina, per esempio, per cucinare si sfrutta anche il calore del sole attraverso tubi di vetro riscaldati dagli specchi.

Non dimentichiamoci, inoltre, del cosiddetto crockpot, cioè la cottura lenta sotto il punto di ebollizione, e del Bimby con cui possiamo cucinare tantissime ricette diverse. Dal pesce alla carne, fino ai minestroni. Insomma, con un pizzico di fantasia e di inventiva è possibile portare in tavola delle ricette favolose senza utilizzare eccessivamente forno e fornelli e spendendo, così, un pochino meno in bolletta.